遭快艇突襲送回家　保羅視訊「空拋之城」葛瑞芬、小喬丹

▲「空拋之城」喬丹、葛里芬、保羅。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

洛杉磯快艇突如其來地與保羅（Chris Paul）分手，引發整個聯盟譁然，他在消息公布數小時後，發布一張與昔日「空拋之城」搭檔葛瑞芬（Blake Griffin）及小喬丹（DeAndre Jordan）視訊的畫面，勾起無數快艇球迷的回憶。

保羅在Instagram上發布這張照片，畫面中他與葛瑞芬、小喬丹一同笑著，對許多球迷而言，這3人曾在快艇攜手奮戰、多次打入季後賽，也是球隊史上最具代表性的時期之一，如今3人再度同框，讓外界回想起那段標誌性的「Lob City」年代。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲保羅與喬丹、葛里芬視訊。（圖／截自IG／cp3）

快艇突襲宣布讓保羅「回家」，不再隨隊，而這決定也引發球隊高層的即時回應，籃球事務總裁法蘭克（Lawrence Frank）對外強調，這項決定與保羅表現或球隊低迷開季戰績無關。

「我們不是因為戰績不佳才做這個決定，這跟他無關，我們沒有要保羅當替罪羔羊，我們有很多問題，會一一處理。」法蘭克在視訊記者會上表示。

這樣的突然結局，讓外界想起快艇過去幾次意外的分手情節，包括2017年保羅被交易至火箭、葛瑞芬在簽下長約後不久被送往活塞。不過這一次，面對突如其來的離隊，保羅反倒以笑容與舊友重聚，用輕鬆方式化解了整日的震盪。

身為NBA史上助攻與抄截排行榜第2位的老將，保羅的未來仍有多種可能，儘管他曾強調不想再離家遠行，各隊仍會密切觀察。隨著他步入生涯最終階段，接下來的重點將是，哪支球隊願意給這位傳奇控衛最後一次爭冠舞台。