道奇賺爛！山本由伸本季價值達年薪4倍 美媒：3.25億合約太划算

▲山本由伸在比賽第7局三振史密斯（Pavin Smith）後，激動振臂怒吼 。（圖／達志影像／美聯社）

▲山本由伸。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

洛杉磯道奇隊投手山本由伸本季迎來大聯盟生涯第2年，已確立王牌地位，是先發輪值中唯一一位整季無傷病離隊、健康完投至季末的投手，在季後賽更是大放異彩。美國數據公司指出，山本2025年的表現價值，甚至相當於他實際年薪的4倍。

山本今年擔任道奇開幕戰先發，4月拿下生涯首次的單月最佳投手，並首次入選明星賽。尤其從球季後段開始一路猛投，自8月31日起連3場比賽繳出雙位數三振；9月6日在金鶯主場更投到9局2出局、僅差一個出局數就能寫下無安打紀錄，最終拿下9月MVP。

進入季後賽後，山本表現更加驚人，6場出賽繳出5勝1敗、防禦率1.45與2場完投。世界大賽更堪稱經典：第2戰完投9局失1分，第3戰在延長18局時於牛棚待命，第6戰主投6局失1分，第7戰「中0日」登板，從9局投到延長11局，成為史上第13位單屆拿下3勝的投手，最終榮膺世界大賽MVP。

美國數據網站「FanGraphs」以勝利貢獻度WAR為基礎計算獨自的「評價年薪」。山本本季的fWAR為投手全體第7名的5.0，換算為年薪相當於4000萬美元（約12.6億台幣）。

山本於2023年休季與道奇簽下投手史上最高的12年3.25億美元合約，但因簽約金等因素，根據「Cot’s baseball contracts」顯示，他2025年賽季的實際年薪僅1000萬美元（約3.14億台幣）。就算不計入季後賽成績，他仍替道奇帶來超過3000萬美元（9.41億台幣）的「超額價值」。

