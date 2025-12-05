曾投完美一局！紅襪持續補強先發戰力　與海盜5人交易迎來奧維多

▲奧維多（Johan Oviedo）。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

波士頓紅襪5日完成一筆重磅交易，從匹茲堡海盜換回右投先發奧維多（Johan Oviedo），藉此強化新賽季的投手先發深度；根據《ESPN》記者帕桑（Jeff Passan）報導，這筆交易總計涉及5名球員，其中紅襪送出的最大主菜，是隊內排名第3的大物新秀、同時被視為球隊頂級外野潛力股的 賈西亞（Jhostynxon García）。

27歲的奧維多在2025年球季為海盜先發9場，投出3.57的防禦率，在40.1局中送出42次三振；他因為接受Tommy John手術，缺席了2024年整季與去年部分賽事。他上一次完整球季出現在2023年，當時共先發32場，繳出4.31防禦率，其中在同年5月24日，奧維多在對陣德州遊騎兵的比賽中投出完美一局，成為焦點。

除了奧維多，紅襪同時得到左投曼尼耶戈（Tyler Samaniego）以及捕手新秀、2025第5輪的古茲曼（Adonys Guzman）；海盜方面除了獲得頂級新秀賈西亞外，仍會再收到紅襪一名球員，使這筆交易總人數達到5人規模。

22歲的賈西亞在2025年迎來大聯盟初登場，替紅襪出賽5場，7個打數中吞下5次三振；但他在小聯盟的火力展現令人期待，2024年於114場比賽中敲出21轟、75分打點，繳出.810OPS，是紅襪農場內最受關注的外野新秀之一。

這項交易也讓奧維多成為紅襪今冬補進的第2名先發投手；球隊在11月下旬才透過交易得到老將葛雷（Sonny Gray），如今再把奧維多納入陣容，展現球團希望強化投手戰力、改善近兩季先發深度不足的明確意圖。