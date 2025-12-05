運動雲

布恩領軍！洋基公布2026教練團名單　提拔菲奧里托成焦點

記者胡冠辰／綜合報導

美東豪門紐約洋基5日正式宣布2026球季教練團，隨著董事長暨總經理合夥人史坦布瑞納（Hal Steinbrenner）日前公開點出球隊需要在跑壘與專注度上「變得更乾淨」，球團對教練團進行多項調整，其中包括提拔菲奧里托（Dan Fiorito）擔任一壘、內野與跑壘教練。

史坦布瑞納近期談到球隊調整方向時，直言球隊必須減少心態與判斷上的失誤，並以7月底至8月初與馬林魚的3連戰為例，該系列賽中頻頻出現令人搖頭的細節問題；包括奇澤姆（Jazz Chisholm Jr.）在二壘方向的高飛球上被雙殺。

史坦布瑞納表示：「那些跑壘失誤並不好，所以我們在教練方面做出了一些調整，而我們也期望在來年看到更好的成果。」

在強調跑壘品質的重要性後，球團於今日將新教練團陣容正式定案。

在公布的新教練團名單中，菲奧里托的升任最受關注；35歲的他將迎來在洋基體系的第9個球季，近年擔任小聯盟外野、內野協調員（2024–25）與巡迴指導教練（2022–23），並曾在GCL、哈德遜河谷與薩默塞特等層級執教。

此外，洋基也宣布投球助理教練杜魯歇爾（Desi Druschel）回歸，他上季於大都會擔任同職，另一項變動則是將赫斯特（Jake Hirst）提升為打擊助理教練。

赫斯特今年僅30歲，生涯快速升遷，休賽季甚至一度獲其他大聯盟球隊網羅；總教練布恩（Aaron Boone）肯定他的能力，表示：「他值得這個機會。」

其餘教練團則維持大致原貌，包括總教練布恩、板凳教練奧斯穆斯（Brad Ausmus）、投手教練布雷克（Matt Blake）、投球助理教練克萊伯恩（Preston Claiborne）、打擊教練羅森（James Rowson）、打擊助理教練戴克斯（Casey Dykes）、三壘／外野教練羅哈斯（Luis Rojas）、大聯盟場地協調員兼捕手訓練主管史旺森（Tanner Swanson）。

然而，3名教練未獲續約，包括一壘教練查普曼（Travis Chapman）、牛棚教練哈基（Mike Harkey），以及打擊助理教練羅斯勒（Pat Roessler）；總經理卡許曼（Brian Cashman）指出，球團仍會與羅斯勒討論其他可能的角色安排。

