中華隊備戰經典賽「祕密武器」曝　台製發球機可模擬大谷球路

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

▲國訓中心引進台灣製造的「高階發球機」模擬大谷翔平球路。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者游郁香／綜合報導

世界棒球經典賽明年3月登場，中華隊的備戰科技也迎來重大升級！運動部政務次長黃啟煌昨（4）日在立法院備詢時透露，國家訓練中心引進一台台灣研發的「高階發球機」，能精準模擬包含大谷翔平在內等國際強投的球路，預計下周完成第一階段建置，成為中華隊備戰的全新利器。

針對民進黨立委林宜瑾關心明年經典賽補助中華隊情蒐與訓練狀況，黃啟煌表示，運動部此次規劃補助中華隊1600萬元，重點放在情蒐與訓練系統升級。他透露中華職棒會長蔡其昌、中華隊總教練曾豪駒早在8月便前往國訓中心場勘，確認硬體能否支撐國際等級的備戰需求。

黃啟煌提到，國訓中心棒球場擁有可調整投手出手角度的牛棚、多機位攝影分析設備，加上即將投入使用的發球機，可協助教練團更精準拆解對手投手動作。

▲大谷翔平 。（圖／達志影像／美聯社）

外界最關心的是，這台國產發球機是否能「還原」大谷翔平等頂尖投手的獨特出手軌跡與球速？黃啟煌說明，「雖然還沒有人的形象，但發球出來結果已經一樣。」他透露，預計明年下半年整合投手影像和發球機，只要取得對手的數據，就能做到「復刻」對手投球的角度與速度。

這套系統一旦全面升級，將使中華隊可在國內直接針對特定投手做情境式訓練，不必再受限於人工發球與有限影像數據，對未來備戰國際大賽大有助益。

