近百英哩火球仍嫌不夠！洋基施特利特開發第6球種　春訓全面驗收

▲Cam Schlittler。（圖／達志影像／美聯社）

記者胡冠辰／綜合報導

紐約洋基備受期待的火球右投施特利特（Cam Schlittler）在今年季後成為焦點人物，兩個月前，他於美聯外卡系列賽8局狂飆12次三振，幫助條紋軍淘汰死敵紅襪；如今，24歲的施特利特並未因此自滿，他透露正嘗試加入第6種球路，盼望讓自己在2026球季更強、更全面。

施特利特在YES Network的《Yankees Hot Stove》節目中透露，他正在努力開發一顆新球路，預計是變速球或指叉球；「我現在可能比較偏向變速球，對我來說可能比較容易，我認為那是一種很重要的球路，因為我以前對左打甚至右打，都沒有那種可用的選擇。」

上季施特利特主要靠54.7％速球使用率壓制對手，球速均速高達98英里，是洋基陣中最快的投手；他的武器庫還包括卡特球（20.8%）、曲球（14.9%）、伸卡球（7.2%）與Sweeper（2.4%）。

他也透露，約3週前已恢復投球活動：「我試著讓自己保持放鬆，同時稍微調整一下握法。」

預計再過幾週，他將前往洋基位於佛州坦帕的訓練基地，正式加強新球路的訓練；「到時我們會開始更深入的研究，並在進入春訓前投入更多專注。」

洋基預計在明年初期倚賴施特利特的比重要更高，王牌柯爾（Gerrit Cole）、羅丹（Carlos Rodon）、施密特（Clarke Schmidt）都因手術復原將自傷兵名單開季。

目前預估的開季輪值包括：弗萊德（Max Fried）、希爾（Luis Gil）、華倫（Will Warren）、施特利特，另加上亞布羅（Ryan Yarbrough）也在考量名單內。

儘管準備加入新球種，施特利特強調火球仍是他的招牌，「很明顯，我的球速快，而且速球很不錯，我有3種不同變化的速球，那仍是我的強項；我只是認為，在某些情況下，變速球、指叉球或其他什麼球路能夠幫我在深陷球數時中和打者。」

施特利特的新秀球季並非全然順風，他在9月5日面對藍鳥遭遇最艱難一役，被打者逼出24個界外球，最終第2局就提前退場；洋基教練團確認他投球動作被抓到（Tipping pitches）。

施特利特對此說明，柯爾與羅丹在這方面給予重大幫助，尤其是修正伸展姿勢中收球的方式，不再無意識的搖動手套。

有趣的是，修正過程讓他自己也相當驚訝：「我開始預先握變速球，我根本還沒有變速球；所以我開始在風投和伸展動作中預先握變速球，以避免我在其中一種球路上動作太明顯，或是被看出在等特定球路。」

對於能在洋基明星群中學習，施特利特最後表示自己格外珍惜：「那裡有名人堂球員、賽揚獎得主；我有大量資源能去請教，他們也希望我變強，因為我們就是想贏球。」

關鍵字： 紐約洋基MLB

