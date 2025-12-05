湖人、勇士都想搶字母哥！　ESPN將4冠悍將格林納入交易包裹

▲勇士被爆有意爭取公鹿一哥安戴托昆波。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）被爆已與公鹿球團就未來展開深談，傳出湖人、勇士等多隊可能加入搶人大戰，《ESPN》列出的交易方案中，將灣區4冠核心格林（Draymond Green）也納入包裹，引起熱議。

根據《ESPN》資深記者溫德霍斯特（Brian Windhorst）的消息，公鹿休賽季「震撼釋出」受重傷的明星控衛里拉德（Damian Lillard），讓字母哥感到十分沮喪，「我無法再強調這件事的重要性了。Giannis 看到那筆操作後，就開始對加入尼克有興趣。他對公鹿目前的陣容有什麼感受？他的態度再清楚不過了。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

《ESPN 》深入分析公鹿可追求的5大交易包裹，其中「勇士版本」格外引人注目，包括4冠核心格林、前場大物庫明加（Jonathan Kuminga）、資深射手希爾德（Buddy Hield）以及 2026 至 2032 的多枚首輪籤；灣區則能換回字母哥與「字母二哥」薩納西斯（Thanasis Antetokounmpo），被形容為「雙方的豪賭」。

▲柯瑞與格林長年合作爭冠，美國媒體卻將他納入交易包裹，引起熱議。（圖／VCG）

NBA 記者西德里（Evan Sidery ）也指出，勇士確實準備加入「字母哥爭奪戰」，能端出多達 4 枚首輪籤，加上庫明加與後場新星波傑姆斯基（Brandin Podziemski）；格林則會被送往第3方協助交易的球隊，以達到薪資匹配。

《ESPN 》分析，勇士若完成這樁震撼交易，不但能重組柯瑞（Stephen Curry）身邊的爭冠核心，也可能是柯瑞時代最後一次「全力一搏」。

湖人方面同樣動作頻頻，《Fox Chicago》主播卡內利斯（Lou Canellis）爆料，不只洛城球團曾向公鹿詢問交易來字母哥的可能性，甚至連新門面唐西奇都曾「親自問湖人能否搶來Giannis」。

字母哥昨（4）日遭逢右小腿拉傷，預計休養2到4周，他開季場均維持28.9分、10.1籃板、6.1助攻的頂尖水準，若進入交易市場，必將改變全聯盟的勢力版圖。

▲勇士天王柯瑞可能聯手字母哥？（圖／CFP）