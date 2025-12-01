雲豹聖誕主題周　徐賢淑、金賢姈變裝現身

運動雲

記者杜奕君／綜合報導

桃園台啤永豐雲豹將於12月6日（六）及12月7日（日）在桃園巨蛋攜手永豐銀行推出「Make Ai Wish」聖誕主題周，迎戰新竹御嵿攻城獅和福爾摩沙夢想家。主題週現場不僅打造濃厚聖誕氛圍，還祭出超人氣電玩主機組作為中場遊戲大獎，邀請球迷在聖誕月進場，與豹青一同迎接挑戰，享受年末最熱血的主場體驗。

今年已是雲豹與永豐銀行合作的第5年，本次活動結合聖誕心願、AI科技及「永豐iWish」概念，現場將設置永豐銀行iWish、AI防詐及智慧收支帳本等金融科技互動攤位，讓球迷在應援同時，也能體驗AI優化服務帶來的便利，感受永豐銀行協助實現願望的品牌精神。

比賽期間最大亮點是「聖誕上籃挑戰」，兩場賽事中場都將邀請幸運豹迷換上聖誕老公公裝扮，在限定時間內完成指定上籃路線。最快完成的冠軍可抱走重磅大獎，其他參與者也有機會將聖誕禮物帶回家。

此外，「浪LIVE電豹女」本週末將以聖誕造型現身，陪伴球迷共度節慶時光。週六由徐賢淑、金賢姈、艾融及草莓參與賽前環廊活動，週日則由徐賢淑、笑笑、Nia與海莉接棒，輪番展現不同風格，點燃主場聖誕氣氛。

為慶祝聖誕月，TBL STORE也推出多款全新周邊，包括「Leopards球衣零錢包」、「調啤豹玩偶」及「浪LIVE電豹女全隊聖誕明信片」。購買明信片的前50位球迷，還能參與官方IG賽前直播互動，更多詳情請見雲豹官方社群。

本季深受球迷喜愛的「攜手豹青頑張登場」活動也在本週末延續，只要穿著聖誕元素或雲豹周邊服飾入場，就有機會和心儀球星共同登上主場舞台。同時，「豹達桃園」里民入場優惠持續進行，邀請大家一同到桃園巨蛋體驗獨一無二的雲豹主場熱情。

