將是一場硬仗！　富樫勇樹喊話「歸零」面對中華男籃

中華男籃今（1日）將再度交手日本男籃，爭取本屆世界盃男籃亞洲區資格賽小組賽首勝，日本男籃當家主控，身高僅167公分的「小巨人」富樫勇樹受訪時強調，今日對上中華隊，絕對會是一場硬仗，對手絕對會修正並全力反撲，雖然日本隊上一戰贏了，但今天必須「歸零」來面對中華男籃。

日本男籃在世界盃亞洲區資格賽首戰，以26分痛宰中華隊，漂亮贏得首戰勝利，身為日本隊後場指揮官的富樫勇樹，昨日也跟隨團隊在中華隊主場新莊體育館進行最後演練。

富樫勇樹強調，當前的日本男籃，與總教練霍瓦斯（Tom Hovasse）教練執教以來的體系是一致的。雖然部分球員變動，但球隊的強項，例如從防守帶動進攻、速度戰的基本架構沒有改變。比起個人的變化，更多的是延續球隊良好的化學反應。

富樫勇樹也說，「目前自己的角色與過去相比沒有太大改變，無論身邊隊友是誰在場上控制節奏、領導球隊的職責是一樣的。我不會刻意去做什麼改變，而是穩定地發揮應有的表現。」

談到今日再度對壘中華男籃，富樫勇樹表示，「中華隊是有實力的球隊，雖然日本隊上次贏了，但我不認為中華隊會一直維持上次的狀態，這次肯定會修正並反撲。」