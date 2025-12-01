擺脫「失誤王」質疑　盧峻翔積極心態抗日狂飆19分

▲盧峻翔回到主場面對強敵日本男籃，全場轟下19分表現出色。（圖／記者李毓康攝）

記者杜奕君／新北報導

世界盃男籃亞洲區資格賽，首戰對決日本男籃苦吞5失誤受到不小負評，但盧峻翔展現「夜王」強大抗壓力，1日回到主場盧峻翔砍下全隊最高19分外帶4籃板、2抄截，最終中華隊拚出全力以7分惜敗。盧峻翔賽後強調，「我以正面、積極的心態去面對場上的每一個攻守，希望讓大家看到表現！」

世界盃男籃賽首戰，盧峻翔全場有14分、8籃板、3助攻貢獻，但也出現多達5次失誤，引發不小質疑。

▲盧峻翔進攻端重新找回自信。（圖／記者李毓康攝）

但盧峻翔此戰在阿巴西未獲登錄情況下，上場時間激增，全場先發出賽33分57秒，攻下全隊最高19分外帶4籃板、2抄截，可惜最終中華隊奮戰全場仍以7分不敵日本男籃。

盧峻翔表示，「這場比賽我們修正了很多錯誤，很可惜沒能贏球，我們做得不錯了，但還能更好。」

盧峻翔也強調，「首戰有發生很多不必要的失誤，非常不應該，也正視自己的問題，此戰受到教練與隊友的鼓勵，我以正面、積極的心態去面對場上的每一個攻守，做到自己的表現，希望讓大家看到。」

▲盧峻翔連兩戰交手強敵日本，都有雙位數得分進帳。（圖／記者李毓康攝）