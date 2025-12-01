永不停止國際超級溜冰馬拉松賽　4隊完成262.7公里8小時挑戰

運動雲

▲永不停止國際超級溜冰馬拉松賽，八小時極限直排輪接力賽展現台灣選手實力。（圖／大會提供）

▲永不停止國際超級溜冰馬拉松賽，八小時極限直排輪接力賽展現台灣選手實力。（圖／大會提供，下圖同）

記者杜奕君／綜合報導

2025年在桃園舉辦的永不停止國際超級溜冰馬拉松賽，八小時極限直排輪接力賽現場聚集了來自世界各地的頂尖選手，讓台灣成功打造出一場具國際規模、兼具挑戰性與觀賞性的創新賽事。國內外好手齊聚一堂，台灣選手也展現出高水準的競技實力，四支隊伍成功以262.7公里完成八小時賽程。其中，信翔火龍果隊由蔡承軒、黃安拙、林星澔組成，憑藉穩健配速與驚人耐力奪得冠軍，刷新本賽事標竿。

本次賽事吸引了國際溜冰總會（World Skate）資深裁判歐秋亞（Ismael Ochoa）到場見證。他指出，這種長時間接力賽在全球並不常見，台灣率先創新推動，令人印象深刻。歐秋亞表示，這樣的賽制除了強化選手訓練動力，也讓運動員能在高壓環境下保持熱情與樂趣。他進一步推薦將這類型比賽推廣到更多國家，「這樣的模式能刺激選手不斷進步，同時讓世界看見台灣的實力與活力。」

此次也有不少重量級選手回歸，包括首位完成溜冰環台的陳國禔，特地自加拿大返台參賽。他感嘆台灣溜冰運動由過去的封閉與偏見，轉變為今日的欣欣向榮，並大力肯定主辦單位的努力推廣。

世界盃金牌得主劉懿萱則首次挑戰八小時接力賽，她分享，團隊合作與現場即時調整節奏，讓比賽過程既新鮮又充滿樂趣。劉懿萱也提到，自己曾在亞運後陷入低潮，所幸在家人與教練張博光的鼓勵下走出陰霾，今年重奪金牌，狀態逐步回升，並以明年國手選拔及世界錦標賽為主要目標。此外，她已加入德國職業隊，未來將持續累積國際賽事經驗。

▲永不停止國際超級溜冰馬拉松賽，八小時極限直排輪接力賽展現台灣選手實力。（圖／大會提供）

關鍵字： 永不停止國際超級溜冰馬拉松賽滑輪溜冰劉懿萱

阿翰變房東阿姨邀胡瓜「開房間」XD　被問「九天玄女九個人？」嗆：讀點書

