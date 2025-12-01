8年旅日蛻變歸化大將　霍金森讚嘆高柏鎧長出三分能力

▲日本男籃歸化主戰長人霍金森。（圖／記者杜奕君攝）

記者杜奕君／新北報導

中華男籃今（1日）將再度交手日本男籃，爭取本屆世界盃男籃亞洲區資格賽小組賽首勝，此次日本男籃除了目前在美國打拚的兩大好手八村壘、河村勇輝之外，主力陣容可說精銳盡出，在歸化球員方面，旅日生涯長達8年之久的全能型長人霍金森（Joshua Hawkinson）也對於中華隊歸化球員高柏鎧給出高評價，甚至讚嘆他開發出優質的三分投射能力。

現年30歲，身高208公分的霍金森，目前效力日本職籃B.League澀谷陽光搖滾，也是日本男籃相當倚賴的歸化大將，世界盃男籃亞洲區資格賽首戰，霍金森面對中華隊繳出14分、12籃板、8助攻的全面數據，成為贏球重要功臣。

霍金森昨日隨隊前往新莊體育館進行客場戰役最後訓練，他透露，「職業生涯首站就選擇前進日本，並且一待就是8年，這是一個非常完美的選擇！」

霍金森說，「我非常喜歡日本，所以很難離開，現在自己也開始能說一些日語，一旦我開始學習語言，我就能結交更多朋友，嘗試很多新事物。當我不僅能打好籃球，還能學習語言和文化時，就是我最好的狀態。」

談到此次交手中華男籃，與中華隊歸化禁區門神高柏鎧的對位較量，霍金森則表示，「高柏鎧很聰明。我沒想到他會拉到外線投三分。他的三分球能力比我想像的要好得多。在我看到的球探報告中，他並沒有真正展現出這一點，所以我很驚訝他在比賽中有這個能力。」

霍金森認為吉爾貝克進步很大。「我見過他打亞洲盃，當時對他的阻攻能力和內線防守印象深刻。但我認為他確實進步了很多，這是上一場比賽中非常好的對位。」