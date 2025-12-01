運動雲

>

快訊／中華男籃世界盃資格賽主場激戰日本　拚出全力7分惜敗

▲▼世界盃男籃亞洲區資格賽，陳盈駿。（圖／記者李毓康攝）

▲中華男籃「台灣隊長」領軍力抗強敵日本，最終以7分之差惜敗。（圖／記者李毓康攝）

記者杜奕君／新北報導

中華男籃在世界盃亞洲區資格賽第2戰，1日回到主場新莊體育館，再度交手強敵日本，首役以26分之差敗給日本情況下，此戰仍吸引近爆滿6314位球迷入場力挺中華隊。中華男籃開賽氣勢如虹打出9比0領先開局，但次節尾聲日本逆轉超前，第3節中華隊將士用命追平戰局，可惜末節仍無力阻止日本連串攻勢，最終中華隊以73比80惜敗。

中華男籃此戰排出陳盈駿、林庭謙、盧峻翔、曾祥鈞以及高柏鎧擔任先發，開賽中華隊氣勢如虹，林庭謙連續兩記三分球破網，隨後「台灣隊長」陳盈駿也遠投三分破網，中華隊開局打出9比0領先。

[廣告]請繼續往下閱讀...

隨後中華隊一路穩住領先優勢，不過次節日本開始猛烈反擊，靠著西田優太外線狂飆，加上王牌主力前鋒渡邊雄太穩定發揮，日本半場打完逆轉以42比36超前。

▲▼ 世界盃男籃亞洲區資格賽，盧峻翔。（圖／記者李毓康攝）

▲中華男籃「夜王」盧峻翔面對強敵日本貢獻19分。（圖／記者李毓康攝）

第3節開打，日本靠著齋藤拓実率先打出5比0攻勢，但中華隊靠著曾祥鈞外線緊咬3分差，不過齋藤拓実又靠刁鑽上籃建功，讓日本拉開8分領先。

中華隊又靠盧峻翔妙傳高柏鎧空中接力單臂爆扣振奮士氣，中華男籃持續緊咬不放，高柏鎧雙手爆扣再度追到僅3分差，但隨後高柏鎧、原修太遭吹雙方犯規，陳盈駿又吞下一次技術犯規，也是本場個人第4犯只能暫時退場。不過中華隊仍靠盧峻翔4罰3中，3節打完扳成57比57平手局面。

末節開打後，日本主控富樫勇樹頻頻搶攻要回領先，此節剩下8分51秒時，中華隊主戰長人曾祥鈞5犯畢業退場，日本終場前5分37秒趁勢又拉開12分領先。

但中華隊仍靠盧峻翔連續製造對手犯規追到8分差，不過此時卻出現「罰球員錯誤」，原本應該由高柏鎧罰球卻由盧峻翔執行，導致中華隊被扣掉兩分。

不過中華隊仍由雷蒙恩強勢切入得手，加上陳盈駿兩罰俱中追到8分落後，但終場前1分38秒陳盈駿吞下5犯退場，不過終場前1分30秒，日本歸化大將霍金森遭吹違反運動精神犯規，高柏鎧兩罰命中後回到7分差，不過日本馬場雄大隨後兩罰得手，高柏鎧也遭吹違反運動精神犯規，中華隊雖靠盧峻翔投進三分球，但最終仍以73比80惜敗。

中華男籃此戰以盧峻翔拿下19分外帶4籃板最佳，高柏鎧16分、18籃板、2抄截、2阻攻，陳盈駿14分、4籃板、3助攻。

日本隊此戰以西田優太的21分最佳，渡邊雄太14分、9籃板，霍金森10分、11籃板，富樫勇樹貢獻8分。

▲▼世界盃男籃亞洲區資格賽，高柏鎧。（圖／記者李毓康攝）

▲高柏鎧力抗日本禁區拿下16分、18籃板雙十數據。（圖／記者李毓康攝）

關鍵字： 中華隊中華男籃世界盃資格賽高柏鎧陳盈駿盧峻翔日本男籃渡邊雄太台籃

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

快訊／爆滿球迷力挺中華男籃　半場6分落後緊咬日本　

快訊／爆滿球迷力挺中華男籃　半場6分落後緊咬日本　

永不停止國際超級溜冰馬拉松賽　4隊完成262.7公里8小時挑戰

永不停止國際超級溜冰馬拉松賽　4隊完成262.7公里8小時挑戰

8年旅日蛻變歸化大將　霍金森讚嘆高柏鎧長出三分能力

8年旅日蛻變歸化大將　霍金森讚嘆高柏鎧長出三分能力

雲豹聖誕主題周　徐賢淑、金賢姈變裝現身

雲豹聖誕主題周　徐賢淑、金賢姈變裝現身

富邦勇士12月東超賽事再起　聖誕夜交手強敵SK騎士

富邦勇士12月東超賽事再起　聖誕夜交手強敵SK騎士

將是一場硬仗！　富樫勇樹喊話「歸零」面對中華男籃

將是一場硬仗！　富樫勇樹喊話「歸零」面對中華男籃

U19籃球聯盟安康國中惜敗錦和　團隊氣氛成最大收穫

U19籃球聯盟安康國中惜敗錦和　團隊氣氛成最大收穫

相隔12年再訪台灣參戰　渡邊雄太對球迷熱情印象深刻

相隔12年再訪台灣參戰　渡邊雄太對球迷熱情印象深刻

從棒球改練橄欖球　台大陳力榕狂瘦26公斤喊話拚4連霸

從棒球改練橄欖球　台大陳力榕狂瘦26公斤喊話拚4連霸

坦言首戰團隊溝通不足　林庭謙再戰日本：回歸執行力

坦言首戰團隊溝通不足　林庭謙再戰日本：回歸執行力

在新加坡被台灣人請客！ 李多慧「記住了」：下次換我請

熱門新聞

味全龍重大變動！多名外籍教練不續約　球團鎖定美職體系教練

村上宗隆行情飆！預估將拿8年49.6億大約　洋基、藍鳥激烈爭奪

快訊／阿巴西、林秉聖遭撤換　中華男籃明戰日本12人名單出爐

味全龍外籍教練團大幅調整　首席林瑋恩等3人也傳不續約

徐若熙3億大約旅日象徵台灣棒球快速進步　韓媒憂國際賽更具威脅

徐若熙日職起飛再望大聯盟　林智勝讚路線明確：現在球員好幸福

讀者回應

﻿

熱門新聞

1味全龍教練團大地震！

2村上宗隆行情飆！洋基、藍鳥激烈爭奪

3阿巴西、林秉聖遭撤換　中華男籃12人名單出爐

4味全龍大刀闊斧重整教練團

5徐若熙3億大約旅日象徵台灣棒球快速進步

最新新聞

1罰錯人被沒收2分　圖齊要裁判負責

2擺脫失誤王質疑　盧峻翔抗日狂飆19分

3富樫勇樹末節控場領勝　主帥也說讚

4高國輝率4悍將赴美進修團出發曝最大期待

5中華男籃激戰日本　拚出全力7分惜敗

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

好市多新品、熱銷品開箱！

好市多新品、熱銷品開箱！

「文里補習班」開課啦！今天就到「好市多補貨」！開箱好市多的新品及熱銷產品

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

李洋立院委員會備詢初體驗　被謝龍介的台語質詢難倒

【籃球架垮掉】16歲籃球員練習中抓框，球架整座倒塌！

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

莊陳仲敖喊話「非常想打經典賽」　進40人名單面臨抉擇

【怎麼對付大谷翔平？】葉元之突問　李洋妙回：有運科

楊丞琳缺席許瑋甯婚禮　當天人在李榮浩澳洲演唱會

【被可愛死】半夜櫃台突被撞「以為髒東西」調監視器發現真相

Minnie帶傷表演MAMA 一下台靠輪椅代步！

在新加坡被台灣人請客！ 李多慧「記住了」：下次換我請

侯友宜送陳漢典金鏟子　狂催生：明年要吃你的紅蛋
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366