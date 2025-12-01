快訊／中華男籃世界盃資格賽主場激戰日本　拚出全力7分惜敗

▲中華男籃「台灣隊長」領軍力抗強敵日本，最終以7分之差惜敗。（圖／記者李毓康攝）

記者杜奕君／新北報導

中華男籃在世界盃亞洲區資格賽第2戰，1日回到主場新莊體育館，再度交手強敵日本，首役以26分之差敗給日本情況下，此戰仍吸引近爆滿6314位球迷入場力挺中華隊。中華男籃開賽氣勢如虹打出9比0領先開局，但次節尾聲日本逆轉超前，第3節中華隊將士用命追平戰局，可惜末節仍無力阻止日本連串攻勢，最終中華隊以73比80惜敗。

中華男籃此戰排出陳盈駿、林庭謙、盧峻翔、曾祥鈞以及高柏鎧擔任先發，開賽中華隊氣勢如虹，林庭謙連續兩記三分球破網，隨後「台灣隊長」陳盈駿也遠投三分破網，中華隊開局打出9比0領先。

隨後中華隊一路穩住領先優勢，不過次節日本開始猛烈反擊，靠著西田優太外線狂飆，加上王牌主力前鋒渡邊雄太穩定發揮，日本半場打完逆轉以42比36超前。

▲中華男籃「夜王」盧峻翔面對強敵日本貢獻19分。（圖／記者李毓康攝）

第3節開打，日本靠著齋藤拓実率先打出5比0攻勢，但中華隊靠著曾祥鈞外線緊咬3分差，不過齋藤拓実又靠刁鑽上籃建功，讓日本拉開8分領先。

中華隊又靠盧峻翔妙傳高柏鎧空中接力單臂爆扣振奮士氣，中華男籃持續緊咬不放，高柏鎧雙手爆扣再度追到僅3分差，但隨後高柏鎧、原修太遭吹雙方犯規，陳盈駿又吞下一次技術犯規，也是本場個人第4犯只能暫時退場。不過中華隊仍靠盧峻翔4罰3中，3節打完扳成57比57平手局面。

末節開打後，日本主控富樫勇樹頻頻搶攻要回領先，此節剩下8分51秒時，中華隊主戰長人曾祥鈞5犯畢業退場，日本終場前5分37秒趁勢又拉開12分領先。

但中華隊仍靠盧峻翔連續製造對手犯規追到8分差，不過此時卻出現「罰球員錯誤」，原本應該由高柏鎧罰球卻由盧峻翔執行，導致中華隊被扣掉兩分。

不過中華隊仍由雷蒙恩強勢切入得手，加上陳盈駿兩罰俱中追到8分落後，但終場前1分38秒陳盈駿吞下5犯退場，不過終場前1分30秒，日本歸化大將霍金森遭吹違反運動精神犯規，高柏鎧兩罰命中後回到7分差，不過日本馬場雄大隨後兩罰得手，高柏鎧也遭吹違反運動精神犯規，中華隊雖靠盧峻翔投進三分球，但最終仍以73比80惜敗。

中華男籃此戰以盧峻翔拿下19分外帶4籃板最佳，高柏鎧16分、18籃板、2抄截、2阻攻，陳盈駿14分、4籃板、3助攻。

日本隊此戰以西田優太的21分最佳，渡邊雄太14分、9籃板，霍金森10分、11籃板，富樫勇樹貢獻8分。

▲高柏鎧力抗日本禁區拿下16分、18籃板雙十數據。（圖／記者李毓康攝）