快訊／爆滿球迷力挺中華男籃　半場6分落後緊咬日本　

▲中華男籃「夜王」盧峻翔強勢切入日本禁區得手。（圖／記者李毓康攝）

記者杜奕君／新北報導

中華男籃在世界盃亞洲區資格賽第2戰，1日回到主場新莊體育館，再度交手強敵日本，首役以26分之差敗給日本情況下，此戰仍吸引近爆滿球迷入場力挺中華隊。中華男籃開賽氣勢如虹打出9比0領先開局，但次節尾聲日本逆轉超前，半場打完中華男籃以36比42落後。

▲陳盈駿上半場拿下10分、3籃板、3助攻表現出色。（圖／記者李毓康攝）

中華男籃此戰排出陳盈駿、林庭謙、盧峻翔、曾祥鈞以及高柏鎧擔任先發，開賽中華隊氣勢如虹，林庭謙連續兩記三分球破網，隨後「台灣隊長」陳盈駿也遠投三分破網，中華隊開局打出9比0領先。

中華隊隨後盧峻翔、陳盈駿連續快攻上籃得手，持續穩住15比7領先，但日本隨後造成陳盈駿、曾祥鈞苦吞兩犯，不過譚傑龍、盧峻翔連續禁區搶分，不過日本仍靠安藤誓哉跳投加上渡邊雄太罰球建功緊咬，首節打完中華男籃以22比17取得領先。

次節日本持續由西田優大猛烈追分，霍金森三分彈命中追到僅兩分差，但替補上陣的雷蒙恩隨即三分球命中建功，讓中華隊穩住5分領先。隨後日本隊雖然不斷追分，但高柏鎧禁區強勢雙手爆扣，又讓中華隊氣勢大振。

▲日本男籃一哥渡邊雄太攻守兩端都展現強大宰制力。（圖／記者李毓康攝）

隨後日本逼成33比33平手局面，原修太三分球命中，渡邊雄太又是中距離破網，日本逆轉取得5分領先，隨後中華隊攻勢稍稍停滯，半場打完以6分落後。

上半場中華隊以陳盈駿拿下10分、3籃板、3助攻最高，盧峻翔7分、林庭謙6分。日本男籃方面以西田優太的16分最高，渡邊雄太8分、5籃板。

▲中華男籃奇兵雷蒙恩，上半場有出色表現。（圖／記者李毓康攝）