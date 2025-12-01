快訊／爆滿球迷力挺中華男籃　半場6分落後緊咬日本　

運動雲

▲▼ 世界盃男籃亞洲區資格賽，盧峻翔。（圖／記者李毓康攝）

▲中華男籃「夜王」盧峻翔強勢切入日本禁區得手。（圖／記者李毓康攝）

記者杜奕君／新北報導

中華男籃在世界盃亞洲區資格賽第2戰，1日回到主場新莊體育館，再度交手強敵日本，首役以26分之差敗給日本情況下，此戰仍吸引近爆滿球迷入場力挺中華隊。中華男籃開賽氣勢如虹打出9比0領先開局，但次節尾聲日本逆轉超前，半場打完中華男籃以36比42落後。

▲▼世界盃男籃亞洲區資格賽，陳盈駿。（圖／記者李毓康攝）

▲陳盈駿上半場拿下10分、3籃板、3助攻表現出色。（圖／記者李毓康攝）

中華男籃此戰排出陳盈駿、林庭謙、盧峻翔、曾祥鈞以及高柏鎧擔任先發，開賽中華隊氣勢如虹，林庭謙連續兩記三分球破網，隨後「台灣隊長」陳盈駿也遠投三分破網，中華隊開局打出9比0領先。

中華隊隨後盧峻翔、陳盈駿連續快攻上籃得手，持續穩住15比7領先，但日本隨後造成陳盈駿、曾祥鈞苦吞兩犯，不過譚傑龍、盧峻翔連續禁區搶分，不過日本仍靠安藤誓哉跳投加上渡邊雄太罰球建功緊咬，首節打完中華男籃以22比17取得領先。

次節日本持續由西田優大猛烈追分，霍金森三分彈命中追到僅兩分差，但替補上陣的雷蒙恩隨即三分球命中建功，讓中華隊穩住5分領先。隨後日本隊雖然不斷追分，但高柏鎧禁區強勢雙手爆扣，又讓中華隊氣勢大振。

▲▼世界盃男籃亞洲區資格賽，渡邊雄太。（圖／記者李毓康攝）

▲日本男籃一哥渡邊雄太攻守兩端都展現強大宰制力。（圖／記者李毓康攝）

隨後日本逼成33比33平手局面，原修太三分球命中，渡邊雄太又是中距離破網，日本逆轉取得5分領先，隨後中華隊攻勢稍稍停滯，半場打完以6分落後。

上半場中華隊以陳盈駿拿下10分、3籃板、3助攻最高，盧峻翔7分、林庭謙6分。日本男籃方面以西田優太的16分最高，渡邊雄太8分、5籃板。

▲▼世界盃男籃亞洲區資格賽，雷蒙恩。（圖／記者李毓康攝）

▲中華男籃奇兵雷蒙恩，上半場有出色表現。（圖／記者李毓康攝）

關鍵字： 中華隊中華男籃世界盃資格賽林庭謙陳盈駿盧峻翔日本男籃渡邊雄太台籃

