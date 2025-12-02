運動雲

>

The DoDo Men Ian領軍5K夜跑組　PUMA螢光夜跑4日開放報名

▲PUMA螢光夜跑請來 The DoDo Men 成員 Ian 擔任活動大使。（圖／PUMA提供）

▲PUMA螢光夜跑請來 The DoDo Men 成員 Ian 擔任活動大使。（圖／PUMA提供）

記者杜奕君／綜合報導

PUMA 年度指標賽事「2026 PUMA NIGHT RUN 螢光夜跑」，將於2026年3月28日（六）在 台北大佳河濱公園盛大登場，本屆賽事規劃21K、10K、5K三大組別，總計12000位名額，並於2025年12月4日（星期四）中午 12:00 整開放網路報名，額滿截止。此次更首度邀請 The DoDo Men 成員 Ian 擔任活動大使，領軍「The DoDo Men Run 5K 嘟嘟夜跑組」。

2026 PUMA 螢光夜跑為跑者們帶來三大全新活動亮點，帶來更沉浸、更具娛樂性的路跑體驗。PUMA 也與 The DoDo Men 團隊共同打造 限量聯名跑步商品，以機能與造型雙強化，為跑者帶來更具態度的夜跑裝備；本屆賽事同步首度進駐「螢光潮流美食市集」，結合主題美食與舞台螢光派對，讓跑者從報到、開跑到完賽，都能沉浸在一場完整的潮流夜生活與派對氛圍。

[廣告]請繼續往下閱讀...

本屆賽事最大亮點之一，就是邀約全新活動大使_人氣創作者 The DoDo Men 成員 Ian 擔任鳴槍及領跑嘉賓，更為嘟粉們特別推出限額 1000 名的 「The DoDo Men Run 5K 嘟嘟夜跑組」，此組別的跑者可在 Ian 的領跑下近距離同行、沿途擊掌互動，留下獨家跑步回憶，若 5 人以上團報「The DoDo Men Run 嘟嘟夜跑組」，還可再抽限量 PUMA The DoDo Men 聯名跑步功能背心（市價$1299） 或運動頭帶（市價$350），機能與造型雙強化，帶來更具態度的夜跑裝備。

2026 PUMA 螢光夜跑全面升級賽事周邊體驗，首次與「有趣市集」聯手打造獨家螢光潮流美食市集，現場將集結主題美食、特色攤商與創意餐車，讓跑者從集合、開跑到完賽，都能沈浸在燈光、美食與音樂交織的夜生活氛圍中，21K 完賽跑者還可獲得專屬市集點券，依口味喜好自由選購潮流美食。今年最受期待的螢光派對也將同步升級，邀請人氣樂團帶來熱力演出，以強烈節奏點燃現場氣氛，活動當天更將加碼抽出多項豪華獎品與驚喜好禮，讓跑者在享受音樂與夜跑成就感的同時，也能把滿滿的幸運與能量一起帶回家。

2026 PUMA 螢光夜跑以「跑者體驗最大化」為核心，推出多項超值回饋。5K 組別將獨享專屬驚喜《夢幻泡泡音浪區》，以強力音浪、律動燈光與繽紛泡泡營造最受矚目的打卡賽道；21K 精英跑者則可享貼心升級服務，包括專業護理團隊提供的貼紮協助，以及完賽後的專業按摩放鬆，讓跑者以最佳狀態挑戰自我。

▲PUMA螢光夜跑請來 The DoDo Men 成員 Ian 擔任活動大使。（圖／PUMA提供）

關鍵字： PUMA螢光夜跑The DoDo MenIan路跑

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

接替「半獸人」的洋將是他！　台鋼獵鷹宣布貝納師加盟

接替「半獸人」的洋將是他！　台鋼獵鷹宣布貝納師加盟

7分惜敗日本　拚到5犯的台灣隊長陳盈駿喊話：大家盡力了

7分惜敗日本　拚到5犯的台灣隊長陳盈駿喊話：大家盡力了

點名3台將印象深　日本男籃一哥渡邊雄太：高柏鎧像「禁區怪物」

點名3台將印象深　日本男籃一哥渡邊雄太：高柏鎧像「禁區怪物」

「罰錯人」被沒收關鍵2分　中華隊主帥圖齊：裁判要負責

「罰錯人」被沒收關鍵2分　中華隊主帥圖齊：裁判要負責

擺脫「失誤王」質疑　盧峻翔積極心態抗日狂飆19分

擺脫「失誤王」質疑　盧峻翔積極心態抗日狂飆19分

王牌主控的價值！　小巨人富樫勇樹末節控場領勝讓日本主帥說讚

王牌主控的價值！　小巨人富樫勇樹末節控場領勝讓日本主帥說讚

快訊／中華男籃世界盃資格賽主場激戰日本　拚出全力7分惜敗

快訊／中華男籃世界盃資格賽主場激戰日本　拚出全力7分惜敗

快訊／爆滿球迷力挺中華男籃　半場6分落後緊咬日本　

快訊／爆滿球迷力挺中華男籃　半場6分落後緊咬日本　

永不停止國際超級溜冰馬拉松賽　4隊完成262.7公里8小時挑戰

永不停止國際超級溜冰馬拉松賽　4隊完成262.7公里8小時挑戰

8年旅日蛻變歸化大將　霍金森讚嘆高柏鎧長出三分能力

8年旅日蛻變歸化大將　霍金森讚嘆高柏鎧長出三分能力

【直接跳進蝦池】邊牧第一次去釣蝦上演跳水！吹乾還飄蝦味

熱門新聞

高志綱遭爆外遇林倪安！　對話、照片疑曝光

高志綱遭爆婚外情最新回應　球團了解狀況中：若違規最重開除

高志綱驚傳婚外情！林倪安被指「假球眷」　球團：網路謠言不予回應

快訊／高國豪3兄弟互毆事件　攻城獅宣布即刻自主停賽

快訊／高國豪3兄弟驚爆互毆　3日攻城獅客場將出賽

樂天桃猿教頭待定　曾豪駒成可能人選？

讀者回應

﻿

熱門新聞

1高志綱遭爆外遇林倪安！對話、照片疑曝光

2高志綱遭爆婚外情　球團：最重開除

3高志綱傳婚外情！與林倪安對話曝

4高國豪兄弟互毆事件　攻城獅宣布自主停賽

5高國豪驚爆兄弟互毆　3日將客場出賽

最新新聞

1快訊／高國豪發聲　表態懊悔接受懲處

2田子杰開轟助海洋擊敗山林

3MVP山本由伸現身湖人主場

4詹皇延續得分紀錄　球迷揶揄

5統一獅5年長約留林岱安有望本周明朗

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

好市多新品、熱銷品開箱！

好市多新品、熱銷品開箱！

「文里補習班」開課啦！今天就到「好市多補貨」！開箱好市多的新品及熱銷產品

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

【敬業爆表】李珠珢確診結膜炎仍出席粉絲見面會！

【籃球架垮掉】16歲籃球員練習中抓框，球架整座倒塌！

教育部108學年小學籃球聯賽 台北北投77：0完封桃園南勢

李洋立院委員會備詢初體驗　被謝龍介的台語質詢難倒

王嘉爾「有生理需求都自己來」　直球認：我也是人嘛

【高國豪私約二嫂】3兄弟2打1互K！現場爆粗驚動警察

【雨花炸開】飛機降落松山機場瞬間水濺四起！

【224天後現身】名模羈押完身形大變　被問養寵物錢從哪來秒閃人

【她非常生氣】大阪勝尾寺「愛台灣達摩陣」遭女子怒闖破壞...丈夫拉不住
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366