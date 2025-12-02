The DoDo Men Ian領軍5K夜跑組　PUMA螢光夜跑4日開放報名

▲PUMA螢光夜跑請來 The DoDo Men 成員 Ian 擔任活動大使。（圖／PUMA提供）

記者杜奕君／綜合報導

PUMA 年度指標賽事「2026 PUMA NIGHT RUN 螢光夜跑」，將於2026年3月28日（六）在 台北大佳河濱公園盛大登場，本屆賽事規劃21K、10K、5K三大組別，總計12000位名額，並於2025年12月4日（星期四）中午 12:00 整開放網路報名，額滿截止。此次更首度邀請 The DoDo Men 成員 Ian 擔任活動大使，領軍「The DoDo Men Run 5K 嘟嘟夜跑組」。

2026 PUMA 螢光夜跑為跑者們帶來三大全新活動亮點，帶來更沉浸、更具娛樂性的路跑體驗。PUMA 也與 The DoDo Men 團隊共同打造 限量聯名跑步商品，以機能與造型雙強化，為跑者帶來更具態度的夜跑裝備；本屆賽事同步首度進駐「螢光潮流美食市集」，結合主題美食與舞台螢光派對，讓跑者從報到、開跑到完賽，都能沉浸在一場完整的潮流夜生活與派對氛圍。

本屆賽事最大亮點之一，就是邀約全新活動大使_人氣創作者 The DoDo Men 成員 Ian 擔任鳴槍及領跑嘉賓，更為嘟粉們特別推出限額 1000 名的 「The DoDo Men Run 5K 嘟嘟夜跑組」，此組別的跑者可在 Ian 的領跑下近距離同行、沿途擊掌互動，留下獨家跑步回憶，若 5 人以上團報「The DoDo Men Run 嘟嘟夜跑組」，還可再抽限量 PUMA The DoDo Men 聯名跑步功能背心（市價$1299） 或運動頭帶（市價$350），機能與造型雙強化，帶來更具態度的夜跑裝備。

2026 PUMA 螢光夜跑全面升級賽事周邊體驗，首次與「有趣市集」聯手打造獨家螢光潮流美食市集，現場將集結主題美食、特色攤商與創意餐車，讓跑者從集合、開跑到完賽，都能沈浸在燈光、美食與音樂交織的夜生活氛圍中，21K 完賽跑者還可獲得專屬市集點券，依口味喜好自由選購潮流美食。今年最受期待的螢光派對也將同步升級，邀請人氣樂團帶來熱力演出，以強烈節奏點燃現場氣氛，活動當天更將加碼抽出多項豪華獎品與驚喜好禮，讓跑者在享受音樂與夜跑成就感的同時，也能把滿滿的幸運與能量一起帶回家。

2026 PUMA 螢光夜跑以「跑者體驗最大化」為核心，推出多項超值回饋。5K 組別將獨享專屬驚喜《夢幻泡泡音浪區》，以強力音浪、律動燈光與繽紛泡泡營造最受矚目的打卡賽道；21K 精英跑者則可享貼心升級服務，包括專業護理團隊提供的貼紮協助，以及完賽後的專業按摩放鬆，讓跑者以最佳狀態挑戰自我。