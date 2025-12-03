快訊／通往變強的道路上！　PLG職籃宣布下季改「40分鐘賽制」

▲PLG職籃宣布，下賽季將改起用「4節40分鐘」賽制。（圖／記者杜奕君攝）

記者杜奕君／台北報導

PLG職籃又有重大改制！3日聯盟與4球團代表和媒體進行餐敘，聯盟副會長陳建州宣布聯盟重大賽制變革，預計下個賽季起，將從現行的48分鐘賽制，改變為與FIBA國際賽接軌的「40分鐘制」。陳建州強調，「中華隊國際賽要有成績，本土聯賽一定要強，規則上都要去幫助，把聯盟的角色縮到最小，一起走在變強的道路上！」

為配合中華隊進行世界盃男籃資格賽，PLG職籃停賽1個月時間，今日聯盟及4支球團代表齊聚與媒體餐敘，期間聯盟副會長陳建州也公開宣布，在4支球團同意下，最快在下個賽季，聯盟就會將現行的比賽4節48分鐘制度，改為與國際賽相同的4節40分鐘制。

陳建州同時也再度提及，從本季開始，PLG聯盟就特別注重裁判吹判尺度，減少外界對於所謂「摸毛哨」的批評，就是希望球員能夠適應國際賽的尺度。

另外，陳建州也強調，「跨出第一步，希望將PLG的比賽和FIBA國際賽接軌，以相同的規格進行操作，將賽制改為40分鐘，洋將則維持4節8人次不變，希望讓本土聯賽和亞洲甚至世界接軌。」

陳建州重申，「改為40分鐘賽制今日正式宣布，也感謝聯盟4支球隊的大力支持，目前我們希望最快下個賽季就正式實施上路。」

▲PLG職籃聯盟及4支球隊代表，今日與媒體進行餐敘。（圖／記者杜奕君攝）