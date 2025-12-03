失業中！「休賽季之王」西蒙斯喊話　免費也願回七六人打球

▲目前仍待業中的前明星控衛西蒙斯，喊話免費也願意回七六人打球。（圖／CFP）

記者杜奕君／綜合報導

NBA「休賽季之王」，2016年選秀狀元西蒙斯（Ben Simmons）本季開打至今仍處於待業狀態，即便3度入選明星賽，依舊沒有球隊願意簽下。近日有球迷在西蒙斯的社群留言，問他是否願意回到已經鬧翻的前東家費城七六人效力時，西蒙斯竟大方回應表示，「就算免費也願意去」！

現年29歲，身高208公分的西蒙斯，初入聯盟就以全能身手迅速打響名號，甚至一度被視為詹姆斯（LeBron James）接班人，成為聯盟當紅炸子雞。

但隨後西蒙斯遭遇一連串傷病問題，加上投籃能力差勁，也讓他的發展開始受到限制，在與費城管理層鬧翻，離開七六人之後，陸續轉戰布魯克林籃網、洛杉磯快艇等隊效力，但都未能重新打出明星級身手，2025-26賽季開打後甚至「無球可打」，目前仍待業中。

就有球迷在西蒙斯的Instagram發文留言表示，「如果七六人用最低薪資的合約，找你回來擔任大前鋒或是中鋒的角色，你有意願嗎？」

西蒙斯則特別回覆了這篇留言，並強調薪資多少不是問題，也願意免費為七六人效力，西蒙斯留言說道，「整件事情遠比大家想得還要複雜，我的重點是先將身體狀態恢復到百分之百，才能持續健康的在場上奮戰。」

西蒙斯生涯在NBA賽場平均能繳出13.1分、7.4籃板、7.2助攻、1.5抄截，但整個生涯的三分球命中率僅有低迷的13.9%，整個生涯只投進了5記三分球。