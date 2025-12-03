快訊／曾祥鈞有望「解凍」！　許晉哲掛保證：一定給更多上場時間

▲曾祥鈞在此次世界盃資格賽對上日本展現一定能力，後續回到母隊勇士上場時間將提升。（圖／記者李毓康攝）

記者杜奕君／台北報導

選擇結束旅日生涯，本季以高額複數年合約「鳳還巢」台北富邦勇士的205公分長人曾祥鈞，1日在世界盃男籃資格賽主場對上強敵日本之戰，先發上陣繳出5分、8籃板、2助攻，表現也獲得肯定。勇士領隊許晉哲3日受訪時就「掛保證」表示，「找他回來，就要給他上場時間，接下來賽季恢復展開後，曾祥鈞的上場時間一定會增加！」

勇士此次兩大本土主力包括周桂羽、曾祥鈞都入選中華隊陣容，兩人也分別在對上日本的客場及主場賽事擔綱先發重任，其中曾祥鈞1日在主場先發上陣，展現不錯的籃板及助攻能力，全場貢獻5分、8籃板、2助攻，一次妙傳高柏鎧的精彩助攻，也成為此戰精彩美技之一。

不過曾祥鈞本季回鍋效力勇士，開季前3戰場均僅有「10分11秒」的上場時間，平均1.3分、2.3籃板，整體受重用程度相當不足。

對此，勇士領隊許晉哲今（3日）受訪時直言，「我有和總教練吳永仁溝通過，找曾祥鈞回來，就一定要給他時間，現在他在國際賽打好證明自己，上場時間一定會增加。」

針對PLG職籃下賽季可能將改為「4節40分鐘制」，許晉哲也表示，「職業賽要增加可看性，本土球員的上場時間當然要自己爭取，證明教練能夠用你，目前國內很多本土球員已經擁有洋將等級的薪資，但卻沒有繳出接近洋將的能力，這樣當然不行，應該討論的重點是要養成球員，還是要比賽精采度。」

▲勇士領隊許晉哲掛保證，接下來將提升曾祥鈞上場時間。（圖／記者李毓康攝）