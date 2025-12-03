先發砍14分卻受傷退場　攻城獅狀元劉丞勳仍謝球迷力挺

▲攻城獅劉丞勳先發砍下14分，卻在末節意外扭傷腳踝退場。（圖／TPBL提供）

記者杜奕君／台北報導

在球隊一哥高國豪因為涉入兄弟鬥毆的傷害案件，導致遭聯盟停賽情況下，損兵折將的新竹御嵿攻城獅3日搞砸最多18分領先優勢，最終98比100遭對手台北台新戰神逆轉。此戰攻城獅選秀狀元劉丞勳扛起先發拿下14分、2籃板、1助攻，但卻在末節扭傷腳踝退場。但劉丞勳仍表示，「感謝進場為我們加油的球迷，很開心也很享受。」

兵源短缺的攻城獅今日在TPBL職籃復賽首日，就作客踢館戰神主場，此戰攻城獅前3節一度領先多達18分，但末節卻遭戰神上演大逆轉，在洛夫頓73秒連砍7分的驚人表現下，戰神逆轉兩分險勝。

飲恨輸球的攻城獅主帥威森表示，「沒有了高國豪、帕塞獅、蕭順議以及朱雲豪，我們今晚確實人手短缺，但今天劉丞勳、盧冠軒都盡力做好自己的角色，我們不能哭喊人手不夠，雖然是很大的挑戰，但這些都不是藉口，我們的責任就是找到解決之道，去和對手競爭。」

頂上先發的攻城獅選秀狀元劉丞勳則說，「謝謝教練團與隊友，願意把球分給我，謝謝進場為我們加油的球迷，很開心也很享受，不管在哪裡打球都有這樣的氛圍。」

威森則給予劉丞勳高度評價，「劉丞勳是個還在成長的球員，我們要給他空間發揮，我對他感到驕傲，上半場讓他看防洛夫頓，他用對的方式來學習與成長，他也樂於接受教練團給他的挑戰，私底下他投入大量的自主訓練，我也非常贊許。」