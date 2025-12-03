運動雲

快訊／超神！「73秒砍7分」　洛夫頓飆分秀率戰神逆轉勝

▲戰神洛夫頓、丁聖儒、雷蒙恩、許皓程，攻城獅劉丞勳、威森。（圖／TPBL提供）

▲戰神洛夫頓決勝期「73秒連砍7分」，率領球隊逆轉奪勝。（圖／TPBL提供）

記者杜奕君／台北報導

球隊一哥高國豪昨日傳出遭停賽處分的新竹御嵿攻城獅，3日在TPBL職籃復賽首戰作客踢館台北台新戰神，地主戰神一路挨打情況下，終場前73秒當家砍將洛夫頓在73秒內連砍關鍵7分，在他砍下24分、7籃板、3助攻，搭配威力斯27分、15籃板，戰神100比98逆轉捍衛主場勝。

先前TPBL職籃配合中華隊進行世界盃男籃亞洲區資格賽，聯盟也全面停賽9天配合國際賽窗口期，今晚恢復比賽後，開賽攻城獅手風極順，此役先發上陣的本季「選秀狀元」劉丞勳連拿9分，幫助攻城獅打出18比6領先開局。

反觀戰神開賽則是手感冰冷，僅能靠著零星單打追分，但靠著雷蒙恩強勢突破，隨後又飆進壓哨三分彈，戰神首節打完追成24比28。

次節開打後，兩隊外線攻勢都開始展開，戰神靠著丁聖儒、張兆辰連續三分彈再度縮小差距為2分，不過攻城獅又靠德魯單打建功，隨後戰神洛夫頓快攻雙手爆扣，但攻城獅克雷格又是底線三分彈破網，也讓球隊穩住5分領先。

但戰神持續追分氣勢，得分王洛夫頓強勢單打進算加罰，追到僅1分差，此時攻城獅德魯也貢獻3分打，穩住球隊領先態勢。戰神靠著錢肯尼強勢上籃得手，加上威力斯兩罰俱中，終於追成46比46平手局面。但攻城獅又回敬一波5比0反擊重新拿回領先。

▲戰神丁聖儒、雷蒙恩、許皓程，攻城獅劉丞勳、威森。（圖／TPBL提供）

▲攻城獅選秀狀元劉丞勳砍下14分，卻在末節扭傷腳踝退場。（圖／TPBL提供）

戰神上半場最後一波進攻，洛夫頓半場終了前3.4秒在三分球外出手，卻出現踢中李漢昇下體的離奇狀況，遭吹違反運動精神犯規，讓攻城獅半場打完穩住55比47領先。

第3節開打後，攻城獅持續維持領先優勢，不過末節戰神威力斯連續強攻，帶起一波17比3猛攻，戰神反以83比79逆轉超前。

但攻城獅靠著狀元郎劉丞勳切入得手又追到僅兩分差，但攻城獅靠著李啟瑋三分冷箭追平戰局，隨後攻城獅劉丞勳扭傷腳踝退場，但盧冠軒三分彈逆轉超前，隨後克雷格又是切入上籃，讓攻城獅終場前1分59秒以3分領先。

終場前1分34秒戰神靠著洛夫頓高難度單打又追到僅1分差，隨後又在終場前58.4秒洛夫頓再度切入得手讓戰神逆轉1分超前，終場前21.3秒洛夫頓再度強勢單打三分球破網，戰神瞬間拉開4分領先。

攻城獅喊出暫停後，先由克雷格籃下放進追到兩分差，但戰神威力斯終場前8.1秒關鍵兩罰俱中再度取得4分領先，攻城獅德魯雖然灌進兩分但為時已晚，最終戰神就以100比98奪勝。

戰神全場以威力斯的29分、15籃板、2抄截最佳，上演驚奇逆轉飆分秀的洛夫頓則是24分、7籃、3助攻、1抄截，丁聖儒10分、3助攻、3抄截。

攻城獅德魯砍下全場最高34分外帶13籃板、6助攻，劉丞勳則有14分進帳。

▲戰神丁聖儒、雷蒙恩、許皓程，攻城獅劉丞勳、威森。（圖／TPBL提供）

▲戰神總教練許皓程率隊拿下聯盟復賽後首場勝利。（圖／TPBL提供）

關鍵字： TPBL戰神攻城獅洛夫頓丁聖儒劉丞勳台籃

【行李箱全是大麻花】泰男運毒16公斤！1件衣服都沒有當場露餡

﻿

