遭快艇拋棄「送回家」　控衛之神保羅首度發聲：還心有餘悸

▲NBA「控衛之神」保羅將在本季結束後退休。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

快艇隊近期因戰績低迷，果斷決定與40歲的明星控衛保羅（Chris Paul）分道揚鑣，震撼籃壇。這位被稱為「控衛之神」的球星被球隊釋出，引起外界不少批評。保羅本人在事發當時，於自己的Instagram限時動態透露，「剛發現我要被送回家了。」讓球迷感受到他的錯愕與無奈。

據《ESPN》記者查拉尼亞（Shams Charania）爆料，快艇之所以做出這項決定，主因在於保羅的領導方式與球隊內部產生矛盾。團隊成員對他的管理風格感到不適，最終促使球隊高層選擇終止合作。保羅過去在快艇有著重要地位，如今卻因個人風格與球隊理念不合而被裁掉，外界紛紛議論。

NBA資深記者海恩斯（Chris Haynes）今日與保羅取得聯繫，並公開了保羅對這次事件的看法。保羅坦言，自己目前仍在持續訓練，隨時準備迎接接下來的挑戰，並表示，「這一切到現在都還讓我心有餘悸，我還在消化所有事情。但我會做好一切準備。」他的發言展現出面對未來的不確定性，卻也透露出積極面對的態度。

此外，《ESPN》薪資專家馬克斯（Bobby Marks）曾分析快艇的現狀，指出球隊若要正式與保羅分手，除了尋求交易之外，還需考慮薪資空間問題。除非快艇能透過交易降低薪資，否則保羅仍會是球隊正式名單的一員，這也讓他的去向備受關注。