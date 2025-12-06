NBA史上第8人　「死神」杜蘭特寫生涯31000分里程碑痛宰太陽

記者杜奕君／綜合報導

本季轉戰休士頓火箭的「死神」杜蘭特（Kevin Durant），6日在主場迎戰前東家鳳凰城太陽，兩隊本季首次對陣，杜蘭特因傷未打，此戰他則是卯足全力，全場狂砍28分、4籃板、8助攻、3抄截，搭配湯普森（Amen Thompson）轟下本季個人新高31分，火箭最終117大勝98，戰績爬上西區第2位。另外杜蘭特也成為聯盟史上，第8位寫下生涯總得分31000分里程碑。

這個休賽季透過交易從太陽轉戰火箭，杜蘭特的加盟也讓火箭迅速成為爭冠熱門勁旅，此戰在杜蘭特與湯普森領軍下，火箭前3節打完已經手握25分大幅領先，比賽也早早勝負底定。

全場17投11中狂砍28分、4籃板、8助攻、3抄截的杜蘭特，也在首節就用招牌中距離跳投，寫下生涯31000分里程碑，現年37歲的杜蘭特累積1141場就順利達成31000分，追平詹姆斯並列史上第3快，僅次於籃球之神喬丹（Michael Jordan）的1011場以及張伯倫（Wilt Chamberlain）的1015場。

火箭贏球後拿下2連勝，目前15勝5敗也超車洛杉磯湖人，排名站上西區第2位。

至於慘敗的太陽方面，由於頭號大將布克（Devin Booker）因傷持續缺陣，整體戰力大打折扣，全場以同樣面對前東家的布魯克斯（Dillon Brooks）拿下23分、4籃板、4助攻為全隊最佳。

▲杜蘭特寫下生涯31000分里程碑，也率領火箭大勝贏球。（圖／達志影像／美聯社）