運動雲

>

亞洲帕拉青年運動會代表團啟航　運動部長李洋親送機

▲運動部李洋部長、鄭世忠政務次長、適應運動司林佩君司長與亞洲帕拉青年運動會代表團合影、運動部李洋部長勉勵亞洲帕拉青年運動會代表團實現自我。（圖／運動部提供）

▲運動部李洋部長、鄭世忠政務次長與亞洲帕拉青年運動會代表團合影。（圖／運動部提供）

記者杜奕君／綜合報導

2025年第5屆亞洲帕拉青年運動會（簡稱亞帕青）於12月10日至13日登場，我國代表團於今（6）日啟程前往阿拉伯聯合大公國杜拜參賽。運動部李洋部長前往桃園機場授旗、送機並頒發加菜金，為代表團獻上祝福，最後更一一與大家擊拳打氣，鼓勵選手們用運動代表臺灣與世界交流，帶回最美好的回憶。

亞帕青每4年舉辦一屆，參賽對象鎖定12至23歲的帕拉青年選手。首屆賽事於2009年在日本東京舉辦，我國曾參與2009年、2013年及2021年賽事，歷年共獲21金13銀6銅的優異成績。

[廣告]請繼續往下閱讀...

本屆賽事有35個亞洲地區國家或地區派員參賽，隊職員及選手總數超過1,500人。我國代表團由中華帕拉林匹克總會穆閩珠會長擔任團長，全團共計63人，其中包含25名選手，將挑戰田徑、游泳、地板滾球、羽球、桌球等5種運動競賽。

為了給予選手最完善的支持，代表團特別配置陪跑員、點頭員、軌道運動員、輪椅維修員及照護員隨團，並安排醫師、防護員等落實醫療防護工作，致力成為選手最堅實的後盾。

李洋表示，所有選手都是臺灣的代言人，謝謝代表團每一位成員讓臺灣被更多人看見。他也希望未來能以更多元的方式，讓更多人參加運動。

我國參加本屆賽會，除了新生代選手輩出，代表團並匯集當前實力最佳的運動好手，包括在吉薩挑戰賽、Virtus 世界帕拉桌球錦標賽及亞洲帕拉桌球錦標賽橫掃三面金牌的巴黎帕運桌球銀牌國手陳柏諺；以及上屆一人就在田徑100公尺、200公尺及400公尺斬獲3金，同時也是我國帕拉田徑200公尺、400公尺全國紀錄保持人的吳宜容，請國人攜手支持帕拉小將站上國際舞臺，用運動為臺灣創造最美好的回憶。

▲運動部李洋部長、鄭世忠政務次長、適應運動司林佩君司長與亞洲帕拉青年運動會代表團合影、運動部李洋部長勉勵亞洲帕拉青年運動會代表團實現自我。（圖／運動部提供）

▲運動部李洋部長勉勵亞洲帕拉青年運動會代表團實現自我。（圖／運動部提供）

關鍵字： 亞洲帕拉青年運動會中華隊李洋運動部

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

SGA不到29分鐘轟33分　連95場得分破20分大關史上第2強

SGA不到29分鐘轟33分　連95場得分破20分大關史上第2強

雷蒙恩砍本季新高22分無用　特攻靠阿巴西帶傷拚出21分終止4連敗

雷蒙恩砍本季新高22分無用　特攻靠阿巴西帶傷拚出21分終止4連敗

感人！桑尼東超出賽重傷緊急送醫　隊友沃許本爆扣後手比31號力挺

感人！桑尼東超出賽重傷緊急送醫　隊友沃許本爆扣後手比31號力挺

19分領先差點花光　雲豹靠得分掛零的莊博元致勝防守險勝攻城獅

19分領先差點花光　雲豹靠得分掛零的莊博元致勝防守險勝攻城獅

驚悚！國王大將桑尼重傷倒地　左膝重傷擔架抬送出場

驚悚！國王大將桑尼重傷倒地　左膝重傷擔架抬送出場

砍21分18籃板16助攻神獸級大三元　老鷹強森仍悲情吞敗

砍21分18籃板16助攻神獸級大三元　老鷹強森仍悲情吞敗

NBA史上第8人　「死神」杜蘭特寫生涯31000分里程碑痛宰太陽

NBA史上第8人　「死神」杜蘭特寫生涯31000分里程碑痛宰太陽

「義守幫」再加1　吳彥侖加盟海神助陣後場戰力

「義守幫」再加1　吳彥侖加盟海神助陣後場戰力

蔡家福當選新任中華奧會主席　郭婞淳成奧會執行委員

蔡家福當選新任中華奧會主席　郭婞淳成奧會執行委員

中華奧會主席改選　蔡家福當選、陳美燕成史上首位女性副主席

中華奧會主席改選　蔡家福當選、陳美燕成史上首位女性副主席

【青春就該這麼暖】阿伯紙箱撒滿地 南港高工男學生組隊救援超感動❤

熱門新聞

SGA不到29分鐘轟33分　連95場得分破20分大關史上第2強

感人！桑尼東超出賽重傷緊急送醫　隊友沃許本爆扣後手比31號力挺

亞洲帕拉青年運動會代表團啟航　運動部長李洋親送機

張士綸、陳思仲開轟仍無力挽回　冬盟冠軍戰成「日本內戰」

高中鋁聯高一陳仕鴻拆彈成功　普門提前扣倒重返四強

雷蒙恩砍本季新高22分無用　特攻靠阿巴西帶傷拚出21分終止4連敗

讀者回應

﻿

熱門新聞

1史上第2　SGA連95場得分破20分大關

2桑尼膝傷送醫　隊友爆扣後比31號力挺

3亞帕青代表團啟程　李洋親送機

4冬盟冠軍戰成「日本內戰」

5陳仕鴻拆彈成功　普門重返四強

最新新聞

1亞帕青代表團啟程　李洋親送機

2史上第2　SGA連95場得分破20分大關

3陳仕鴻拆彈成功　普門重返四強

4冬盟冠軍戰成「日本內戰」

5阿巴西帶傷轟21分　特攻終止4連敗

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯追劇餅乾大開箱

全聯追劇餅乾大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就到「全聯補貨」！開箱追劇零食，看看哪款適合你

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

二嫂長腿美照曝光　高國豪私約被兄海k「斷你腳」　攻城獅球團開鍘停賽

「王牌」王維中開幕戰先發　NC恐龍教頭：相信他的表現

史上僅12人的超狂紀錄！　鄭兆村91公尺36勇摘金牌

又唱又跳齊揮兩韓統一旗韓 百人啦啦隊比奪金選手吸睛

歌迷大吼「你記得我嗎？」　周湯豪神回覆全場笑翻XD

范瑋琪正面看待《歌手》翻車　反擊酸民「可以不要聽」

【遇到天使粉絲】結帳意外發現客人也是GD粉！還豪邁說可以幫搶票

AAA／李浚赫被CUE跳舞　惠利.金裕貞超對比XD

AAA／王子.公主開場　李俊昊張員瑛中文問好
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366