19分領先差點花光　雲豹靠得分掛零的莊博元致勝防守險勝攻城獅

▲雲豹高錦瑋、莊博元、林信寬，攻城獅劉丞勳。（圖／TPBL提供）

▲雲豹莊博元連續兩記關鍵進攻籃板加上致勝防守，幫助雲豹主場守住勝利。（圖／TPBL提供）

記者杜奕君／綜合報導

全場最多領先達19分，前3節打完都還手握17分領先優勢，TPBL職籃例行賽龍頭桃園台啤永豐雲豹6日卻在主場對上新竹御嵿攻城獅之戰，末節遭到攻城獅強力反撲，所幸高錦瑋關鍵三分彈命中，加上本季表現大躍進的莊博元連續關鍵籃板，最後又成功守住德魯反撲出手，最終雲豹就以96比94驚險贏球收下3連勝。

前役搞砸18分領先優勢吞敗的攻城獅，今日作客踢館交手聯盟龍頭雲豹，這場「貓科動物對決」，開賽攻城獅就面臨危機，剛剛幫助母國拉脫維亞男籃打完世界盃資格賽的帕塞獅，回歸首戰首節只打不到4分鐘就吞下兩犯，雖然德魯、劉丞勳以及曾柏諭撐住球隊進攻，但首節雲豹仍靠迪亞洛、克羅馬以及林信寬聯手，取得27比24領先。

次節雲豹本土雙星高錦瑋、林信寬火力全開，兩人單節都有7分進帳，雲豹團隊單節灌進33分，半場打完取得60比48的雙位數領先。

▲雲豹高錦瑋、莊博元、林信寬，攻城獅劉丞勳。（圖／TPBL提供）

▲攻城獅狀元郎劉丞勳此戰又有16分進帳。（圖／TPBL提供）

攻城獅在下半場展開後，整體攻勢呈現當機，又讓雲豹持續擴大領先優勢，3節打完雲豹手握17分大幅領先。

不料末節卻輪到雲豹攻勢斷電，劉丞勳、德魯加上盧冠軒3人帶起攻城獅一波13比0猛攻，攻城獅最後關頭甚至追到僅1分落後，但隨後雲豹莊博元抓下關鍵籃板，讓高錦瑋三分球命中，攻城獅最後關頭雖然緊咬兩分差，並且掌握最後一擊機會，但德魯在莊博元防守下未能投進逆轉三分彈，雲豹在主場驚險兩分贏球。

雲豹全場5人得分上雙，以迪亞洛拿下20分、8籃板最佳，克羅馬16分、7籃板、9助攻，高錦瑋16分、3籃板、5助攻、4抄截，林信寬15分、6籃板，莊博元雖然得分掛零，但有5籃板、1助攻，扮演致勝功臣。

連兩戰以兩分之差惜敗的攻城獅方面，德魯拿下20分、18籃板、3助攻、2抄截，選秀狀元劉丞勳16分、4籃板、4助攻，盧冠軒15分、4助攻。

▲雲豹高錦瑋、莊博元、林信寬，攻城獅劉丞勳。（圖／TPBL提供）

▲雲豹高錦瑋關鍵三分彈穩住球隊勝利。（圖／TPBL提供）

關鍵字： 雲豹高錦瑋莊博元林信寬攻城獅德魯劉丞勳TPBL台籃

