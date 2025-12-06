感人！桑尼東超出賽重傷緊急送醫　隊友沃許本爆扣後手比31號力挺

▲新北國王桑尼在東超主場意外傷退緊急送醫。（圖／國王提供）

記者杜奕君／綜合報導

新北國王6日在主場進行EASL東超聯賽小組賽，對手則是蒙古烏蘭巴托野馬，國王在首節就意外折損主力洋將桑尼，他在一次進攻時遭遇左膝重創痛苦倒地哀嚎，隨後抬上擔架緊急送醫，令球迷相當不捨。國王主戰中鋒沃許本隨後在進攻爆扣得手後，也特別手比出數字「31」（桑尼背號），象徵對於戰友的不捨及力挺。

國王在東超小組賽6日交手來自蒙古的野馬，開賽先發上陣的國王主力洋將桑尼，在僅打56秒情況下，就因為一次進攻意外左膝扭轉後倒地，桑尼當下痛苦哀嚎，且無法自行起身，經現場醫護抬上擔架後緊急送醫檢查。

國王雖然主力大將桑尼傷退，但全隊化悲憤為力量，新洋將杰倫首秀就轟下35分、4籃板、3助攻，沃許本則有30分、10籃板、2抄截，剛剛結束中華隊賽程的林書緯則有23分、7籃板、4助攻，最終國王以109比94大勝贏球。

值得一提的是，國王沃許本此戰一度在接獲林書緯助攻爆扣得手後，以手比出31的數字，象徵桑尼背號，也表達對於戰友的力挺。

國王球團稍早則表示，桑尼於本日賽事首節時左腳膝蓋受傷，第一時間由球隊防護人員進行初步處置，並已安排桑尼前往醫院接受進一步檢查。球團將在確認檢查結果後對外說明。

▲沃許本灌籃後比出桑尼所屬背號，力挺隊友到底。（圖／國王提供）