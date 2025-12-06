雷蒙恩砍本季新高22分無用　特攻靠阿巴西帶傷拚出21分終止4連敗

▲特攻阿巴西帶傷拚出本季個人新高21分。（圖／TPBL提供）

記者杜奕君／綜合報導

在效力中華男籃期間造成大腿傷勢，新北中信特攻「黑豹」阿巴西6日在TPBL職籃客場出賽，交手台北台新戰神，阿巴西帶傷拚出本季個人新高21分，加上內馬26分、馬可24分、11籃板，謝亞軒也有18分、4助攻，比下此戰同樣貢獻本季個人新高22分外帶3籃板、5助攻、2抄截的戰神雷蒙恩，特攻108比104贏球終止4連敗。

前役克服18分落後逆轉擊敗新竹御嵿攻城獅，戰神此戰選擇讓得分王洛夫頓休兵一場，但面對特攻之戰，首節戰神就靠威力斯頻頻強勢單打，單節拿下11分領軍以24比23取得領先。

但特攻靠著雙塔內馬、馬可以及阿巴西在次節攜手飆分，半場打完特攻以52比50逆轉超前。

下半場開打後，特攻持續靠馬可以及內馬展現內線威力，阿巴西頻頻切入撕裂防線，但戰神則靠中華男籃國手雷蒙恩大爆發，單節5投5中狂砍16分，也讓戰神3節打完仍以兩分之差緊咬。

末節雙方仍呈現拉鋸，但特攻在決勝期發揮「閃電軍團」本色，阿巴西妙傳給謝亞軒底線三分彈命中，隨後阿巴西又是利用對手失誤切入上籃得手，將領先一度擴大為10分差。

不過戰神展現韌性，利用對手接連罰球失準，一度又讓比賽出現機會，但最終特攻仍穩住陣腳以4分贏球。

特攻全場以內馬26分、6籃板、2抄截最佳，馬可24分、11籃板、4助攻，阿巴西拿下本季個人新高21分外帶7籃板、4助攻，謝亞軒18分、4助攻，球隊也順利終止4連敗。

飲恨主場輸球的戰神方面，基德24分、9籃板，威力斯拿下23分、10籃板，雷蒙恩寫下生涯例行賽最高22分（上季曾於季後賽砍下25分）、3籃板、5助攻、2抄截，丁聖儒17分、8助攻。

▲戰神雷蒙恩此戰也拿下本季個人新高22分。（圖／TPBL提供）