SGA不到29分鐘轟33分　連95場得分破20分大關史上第2強

記者杜奕君／綜合報導

本季NBA最火燙的奧克拉荷馬雷霆，6日在對上達拉斯獨行俠之戰，靠著一哥吉爾吉斯-亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）展現高效率得分火力，全場僅出賽28分34秒，就以12投10中，狂砍33分、5籃板、6助攻，也率領雷霆以132比111痛宰獨行俠，笑納近期一波14連勝。

獨行俠踢館聯盟龍頭雷霆主場，首節雙方打來互不相讓，戰成27比27局面，但吉爾吉斯-亞歷山大第2節獨拿9分，迅速率領雷霆大軍拉開雙位數領先優勢，加上第3節吉爾吉斯-亞歷山大更是火力全開砍下16分，前3節打完雷霆已經掌握多達30分領先優勢，勝負也就此底定。

即便末節獨行俠單節灌進37分，但最終雷霆仍以21分之差取得勝利，也是近期的14連勝。

雷霆吉爾吉斯-亞歷山大只花29分鐘不到就轟下33分，且已經連續95場個人得分至少來到20分，僅次於張伯倫（Wilt Chamberlain）在1961-1963年所寫下的126場，排名史上第2位。

目前吉爾吉斯-亞歷山大本季平均可繳出32.8分、4.7籃板、6.4助攻、1.4抄截，整體投籃命中率高達55.6%，雷霆開季至今戰績22勝1敗，高居全聯盟首位。

▲雷霆吉爾吉斯-亞歷山大。（圖／達志影像／美聯社）

▲雷霆吉爾吉斯-亞歷山大連續95場得分突破20分大關。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA雷霆吉爾吉斯-亞歷山大SGAShai Gilgeous-Alexander

【12具貓屍當垃圾丟】信義區28歲女提袋被抓包！住家一開門飄腐味

