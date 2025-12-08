運動雲

>

U19籃球聯盟　中和國中吞4連敗卓稟祥仍想向陳盈駿看齊

▲U19籃球聯盟，中和國中單日雙重賽輸球慘吞4連敗。（圖／U19籃球聯盟提供）

▲U19籃球聯盟，中和國中單日雙重賽輸球慘吞4連敗。（圖／U19籃球聯盟提供）

記者杜奕君／綜合報導

隸屬U19籃球聯盟U15組的中和國中7日在北安國中賽區進行雙重賽，連兩戰都以慘敗收場，球隊也苦吞近期4連敗。不過陣中選手卓稟祥喊話，希望加強投籃命中率，向中華隊國手陳盈駿穩定的外線能力看齊。

中和國中面臨雙重賽苦戰，首戰對上台北市強權之一的信義國中，第一節展現韌性緊咬對手以10比13微幅落後，到了二、三節突然失常，進攻當機之外也出現多次失誤，頻頻讓信義國中防守反擊得逞，二節加起來只得到7分，第四節信義國中更是殺紅了眼，單局狂轟26分，終場信義國中以70比27輕鬆帶走勝利。

[廣告]請繼續往下閱讀...

次役中和國中與興雅國中交手，雖然中和國中陳言庭以犀利的三分外線投五中三，全場斬獲11分，但興雅國中的吳橙樺更威，不斷在禁區肆虐獲得全場最高的13分之外也抓下5個籃板，並外帶3個抄截，搭配隊友劉允瀚穿針引線傳球能力，此役他送出多達6次助攻，二人聯手率領球隊以60比31賞中和國中單日第二敗，也讓中和國中吞下近期的四連敗。

興雅國中教練張家豪賽後表示，由於球隊下週要開始備戰國中聯賽，所以藉由U19聯盟賽事進行陣容的調整，一方面觀察球員狀況；另一方面也怕球員受傷不敢讓球員打太長的時間，因此讓八、九年級的球員相互輪替。

中和國中教練羅巧惠賽後說因為九年級球員要準備模擬考，因此今天主打七、八年級的球員，尚在目前調整磨合階段，但整體來說還算不錯。

羅巧惠教練表示因為平常都是跟學校附近的球隊打練習賽，再怎麼打都是同一個層級的對抗，因此為了讓他們跳出舒適圈，因此報名參加U19籃球聯盟，希望讓他們見識台北市訓練有素的校隊實力，並放手去打不要有壓力。

羅巧惠教練認為陣中的卓稟祥算是有潛力的球員，有身材也有外線，最重要的是他還能策應，但欠缺經驗，希望他藉此賽事多磨練，未來能由他發動攻勢提高球隊士氣。

而卓稟祥聽到教練的肯定後嘴角不爭氣的露出笑容，畢業於網溪國小的他不是很滿意自己的表現，除了籃球外沒有其他的休閒嗜好，有空不是睡覺就是到公園練球，希望能加強投籃命中率就像中華隊國手陳盈駿穩定的外線能力，但經常只顧著練球而忘了課業，他笑稱五科加起來分數不到200分，這分數也讓教練傷透腦筋，而他也承諾為了能進入好的學校一定會在課業上多下功夫。

關鍵字： U19籃球聯盟台籃中和國中

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

獨家／PLG震撼彈！　富邦勇士隊史最強洋將辛特力將回鍋效力

獨家／PLG震撼彈！　富邦勇士隊史最強洋將辛特力將回鍋效力

亞洲帕拉青年運動會代表團啟航　運動部長李洋親送機

亞洲帕拉青年運動會代表團啟航　運動部長李洋親送機

SGA不到29分鐘轟33分　連95場得分破20分大關史上第2強

SGA不到29分鐘轟33分　連95場得分破20分大關史上第2強

雷蒙恩砍本季新高22分無用　特攻靠阿巴西帶傷拚出21分終止4連敗

雷蒙恩砍本季新高22分無用　特攻靠阿巴西帶傷拚出21分終止4連敗

感人！桑尼東超出賽重傷緊急送醫　隊友沃許本爆扣後手比31號力挺

感人！桑尼東超出賽重傷緊急送醫　隊友沃許本爆扣後手比31號力挺

19分領先差點花光　雲豹靠得分掛零的莊博元致勝防守險勝攻城獅

19分領先差點花光　雲豹靠得分掛零的莊博元致勝防守險勝攻城獅

驚悚！國王大將桑尼重傷倒地　左膝重傷擔架抬送出場

驚悚！國王大將桑尼重傷倒地　左膝重傷擔架抬送出場

砍21分18籃板16助攻神獸級大三元　老鷹強森仍悲情吞敗

砍21分18籃板16助攻神獸級大三元　老鷹強森仍悲情吞敗

NBA史上第8人　「死神」杜蘭特寫生涯31000分里程碑痛宰太陽

NBA史上第8人　「死神」杜蘭特寫生涯31000分里程碑痛宰太陽

「義守幫」再加1　吳彥侖加盟海神助陣後場戰力

「義守幫」再加1　吳彥侖加盟海神助陣後場戰力

【恭喜發財】男玩賓果只花50元「8星中7」爽贏2萬！

熱門新聞

獨家／PLG震撼彈！　富邦勇士隊史最強洋將辛特力將回鍋效力

道奇「長髮巨投」結婚了！　觀眾席搭訕美女4年後變老婆

老虎王牌要被挖走？道奇祭1換4超豪華包裹　美媒稱規模「超越想像」

終結紅牛王朝！諾里斯「2分之差」奪F1世界冠軍　麥拉倫新王誕生

37歲仍是NBA頂級殺手！奇德揭杜蘭特「長青」祕訣：就是熱愛

勇士醞釀大交易！22歲新星恐成籌碼　被送到公鹿或馬刺？

讀者回應

﻿

熱門新聞

1富邦勇士隊史最強洋將　辛特力回鍋

2道奇「長髮巨投」結婚了！　觀眾席搭訕美女4年後變老婆

3老虎王牌要被挖走？

4終結紅牛王朝！諾里斯2分差奪F1世界冠軍

5奇德揭杜蘭特「長青」祕訣！

最新新聞

1捕手成補強熱門！前悍將姚冠瑋傳味全龍積極網羅

2約基奇助攻超越喬丹　金塊客場10連勝

3威能帝續留桃猿喊話期待拚二連霸

4林書逸加盟悍將！黃袍改披悍將戰袍

5邦茲、克萊門斯再度落選名人堂

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯追劇餅乾大開箱

全聯追劇餅乾大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就到「全聯補貨」！開箱追劇零食，看看哪款適合你

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

二嫂長腿美照曝光　高國豪私約被兄海k「斷你腳」　攻城獅球團開鍘停賽

又唱又跳齊揮兩韓統一旗韓 百人啦啦隊比奪金選手吸睛

史上僅12人的超狂紀錄！　鄭兆村91公尺36勇摘金牌

「王牌」王維中開幕戰先發　NC恐龍教頭：相信他的表現

【兩柴在吵架】柯基夾中間：你們可別咬偏惹餒OAO

羅志祥駁和經紀人秘婚生子　露面崩潰：家人怎麼結

【8歲兒涉校園霸凌】賴瑞隆：會讓孩子離開學校「提到兒子哽咽哭了」

杜汶澤見台灣封鎖小紅書　曝「沒用過」：我對紅色過敏

惠利許願來台喝珍奶 　一到高雄直呼：好熱！
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366