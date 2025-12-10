獨行俠「清倉拍賣」？10屆全明星戴維斯、神射手湯普森都上交易檯

▲獨行俠戴維斯傳出成為多支球隊爭取尋求交易的頭號目標。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

達拉斯獨行俠近日傳出陣中10度入選明星賽的主戰長人「一眉」戴維斯（Anthony Davis）成為各隊交易頭號目標，根據《ESPN》權威記者查拉尼亞（Shams Charania），包括戴維斯在內，獨行俠陣中4位主力好手都可能被端上交易檯，其中還包括老牌明星級射手，曾在金州勇士拿下4次總冠軍的湯普森（Klay Thompson）。

根據查拉尼亞報導，包括東區多支可能爭冠強權，如底特律活塞、多倫多暴龍以及亞特蘭大老鷹，都對於戴維斯有著高度興趣，另外獨行俠對於陣中3名主力球員，包括湯普森、加福德（Daniel Gafford）以及本季表現飽受批評的羅素（D'Angelo Russell），都可能開始聆聽各隊提出報價。

戴維斯所屬知名經紀人保羅（Rich Paul）據傳已經和獨行俠高層進行會面，希望獨行俠能夠明確表態，是否願意在本季結束與戴維斯進行續約，或是要在交易大限前將他送走，但獨行俠方面則希望持續觀察，目前仍未排除與戴維斯續約可能性。

在上賽季經由震撼全球籃壇的唐西奇（Luka Doncic）交易案才來到獨行俠，戴維斯若在本季又遭獨行俠交易，勢必將引發外界熱議。

本季至今戴維斯場均可繳出19.6分、10.2籃板、3.2助攻、1.2抄截、1.6阻攻，明年他可以在美國時間8月6日開始，與獨行俠簽下最多4年2.75億美金的延長合約，但若戴維斯選擇不續約，則可在2026-27賽季結束後，選擇拒絕高達6280萬美金的球員選項，恢復自由球員身分。

▲4冠射手湯普森也可能被獨行俠端上交易檯面。（圖／達志影像／美聯社）