一哥柯瑞持續缺陣　勇士波傑姆斯基砍21分8籃板7助攻全能領勝

記者杜奕君／綜合報導

即便球隊一哥「咖哩大神」柯瑞（Stephen Curry）持續因腿傷缺陣，但金州勇士8日靠著波傑姆斯基（Brandin Podziemski）扮演板凳暴徒，全場貢獻21分、8籃板、7助攻、2抄截，包含三分球9投5中的高效率演出，搭配全隊共6人得分達雙位數優勢火力，最終勇士就以123比91成功踢館，擊敗主場的芝加哥公牛。

灣區軍團持續客場之旅，今日前進風城交手公牛，此戰開賽勇士就上演「三分雨」攻勢，單節投進8記三分球取得38比25領先優勢，上半場打完也穩定14分壓制主場公牛。

下半場開打後，勇士持續兇猛火力，領先幅度一度超過20分之多，加上末節公牛又面臨攻勢斷電，單節團隊僅有15分進帳，最終勇士就以32分之差大勝贏球。

勇士全場共6人得分達雙位數，波傑姆斯基替補上場28分55秒就攻下21分、8籃板、7助攻、2抄截，「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）則有19分、8籃板、6助攻、2抄截。勇士贏球後收下2連勝，目前13勝12敗名列西區第8位。

輸球苦吞7連敗的公牛方面，全能後衛吉迪（Josh Giddey）拿下18分、3籃板、5助攻，布澤利斯（Matas Buzelis）則有16分、3籃板、3抄截。

▲勇士波傑姆斯基砍下21分、8籃板、7助攻幫助球隊大勝公牛。（圖／達志影像／美聯社）