約基奇生涯助攻數超越喬丹　金塊狂掃客場10連勝

記者杜奕君／綜合報導

丹佛金塊8日作客東區挑戰夏洛特黃蜂，近期手感火燙的「藍箭俠」莫瑞（Jamal Murray）全場再度狂飆34分，加上一哥約基奇（Nikola Jokic）也拿下28分、9籃板、11助攻準大三元，兩人攜手在末節甩開黃蜂糾纏，以115比106贏球，持續寫下隊史最佳客場10連勝。值得一提的是，約基奇生涯總助攻數順利超越「籃球之神」喬丹（Michael Jordan），獨居史上第52位。

▲金塊約基奇拿下28分準大三元，生涯總助攻數還超越籃球之神喬丹。（圖／達志影像／美聯社）

金塊今日遠征夏洛特挑戰黃蜂，日前才剛剛拿到單場52分的金塊主控莫瑞，此戰開賽又是火力全開，首節就轟炸23分，不過主場的黃蜂雖然當家球星「球三弟」博爾（LaMelo Ball）再度因傷缺陣，但團隊多點開火，首節雙方戰成34平，上半場打完黃蜂甚至以1分微幅領先。

不過下半場開打後，金塊一哥「小丑」約基奇展現強大宰制力，除了不斷強勢取分，拿手的助攻戲碼更是不斷上演，也讓金塊末節順利一度取得雙位數領先優勢，雖然黃蜂靠著米勒（Brandon Miller）外線追分，但最終金塊仍穩住勝果，以9分贏球，「客場10連勝」持續改寫隊史新高。

金塊莫瑞全場25投14中攻下34分、3籃板、5助攻，約基奇28分、9籃板、11助攻，連同此戰在內，他個人生涯總助攻數來到5636次，超越喬丹登上NBA歷史助攻榜第52位。

至於黃蜂則苦吞近10戰內第7敗，此戰雖有5人得分達雙位數，以布里吉斯（Miles Bridges）24分、9籃板、8助攻最佳，米勒則有17分、5籃板、5助攻。

▲金塊莫瑞狂砍34分領軍客場10連勝。（圖／達志影像／美聯社）