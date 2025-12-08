安聯人壽力挺冬奧精神　花滑選手李宇翔擔任2026冬奧代言人

▲中華隊花式滑冰選手李宇翔成為安聯人壽2026年米蘭冬季奧運台灣區代言人。（圖／主辦單位提供）

安聯人壽今（8）日在台北 NOKE 忠泰樂生活極光冰場舉辦《一路精彩 安聯同行 Step Into Life》冬季主題記者會，正式宣布台灣花式滑冰選手李宇翔成為2026年米蘭冬季奧運台灣代言人。這是台灣相隔30年再度有花滑選手挺進冬奧，現場同步首播全新冬季奧運形象影片，展現品牌支持運動員勇敢逐夢的精神。

安聯人壽總經理羅偉睿（Joos Louwerier）在致詞時表示，李宇翔是近30年來第一位取得冬奧花式滑冰資格的台灣選手，台灣雖然冰上訓練資源有限，但李宇翔憑著堅持與紀律逐步實現目標。他的奮鬥歷程與安聯人壽「一路精彩 安聯同行（Step Into Life）」理念不謀而合，安聯也期許成為運動員最可靠的後盾，陪伴大家勇敢跨出下一步。

這次安聯人壽全新品牌形象廣告「一路精彩 安聯同行（Step Into Life）」以李宇翔真實故事為主軸，他不僅是30年來首位站上冬奧殿堂的台灣花滑選手，更是本土培育的第一人。

廣告聚焦他在資源有限的環境下自我訓練、自編舞、自行設計服裝及安排海外賽事，並刻劃教練、家人、夥伴給予的支持。安聯人壽希望透過李宇翔的奮鬥故事，強化品牌「信賴．夥伴」的形象，延續德國安聯集團130年保險專業經驗，成為民眾託付人生保障的可靠夥伴。

記者會上，李宇翔以冬季奧運代言人身分分享自身經歷。他表示，能代表台灣前進冬奧是極大的榮耀，感謝安聯長期支持，也希望把台灣人的熱情帶到國際賽場。他特別感謝家人，尤其是阿嬤一路的陪伴與鼓勵。

活動現場，李宇翔還帶來冰上演出，展現優雅與力量並存的動感，象徵他勇敢踏上冬奧之路。安聯則揭曉《Step Into Life》冬季奧運形象影片，傳達「跨越、堅持、前進」的核心精神，鼓勵大家勇敢迎接人生挑戰。

安聯人壽表示，這場活動不僅為李宇翔集氣，也希望喚起更多人關注冬季運動。未來將規劃更多冰上體驗活動，邀請民眾親身感受冰上運動的魅力，一起為台灣選手加油。

