「紐約之王」布朗森飆35分　尼克強勢挺進NBA盃最終4強

記者杜奕君／綜合報導

紐約尼克10日作客多倫多暴龍，進行本季「NBA盃」最終4強門票，尼克靠著明星控衛布朗森（Jalen Brunson）以高達68.4%命中率，砍下全場最高35分外帶3籃板、4助攻，率領尼克自第2節起拉開差距，最終尼克就以117比101大勝暴龍，風光挺進本屆4強，將再次和宿敵奧蘭多魔術爭取冠軍賽門票。

在稍早奧蘭多魔術率先挺進本屆NBA盃最終4強後，東區的另一張4強門票將由尼克與暴龍爭奪，尼克近幾季主力班底穩固後，已經是東區爭冠勁旅熱門，至於暴龍則在本季上演大驚奇，一度排名高居東區第2位，僅次於龍頭底特律活塞。

此戰兩軍交鋒，開賽雙方火力都相當猛烈，尼克當家主控布朗森火力全開，首節個人獨拿20分進帳，但地主暴龍靠著一哥英格雷（Brandon Ingram）單節也轟下17分，包含首節末段一次強勢3分打拉開領先優勢，首節打完暴龍還以39比35領先。

不過次節開始後，暴龍團隊進攻呈現大當機狀況，單節團隊僅有13分進帳，反觀尼克開局就是一波12比2猛攻逆轉超前比分，隨後布朗森持續火燙手感，幫助球隊一度建立多達18分領先，半場打完尼克也以69比52壓制暴龍。

下半場開打後，英格雷雖然持續領軍希望追近比分，不過此戰尼克團隊命中率高達52.5%，進攻端多點開花情況下，最終成功以16分之差攻破暴龍主場，也強勢挺進本季NBA盃最終4強。

此戰尼克全場共6人得分達雙位數，布朗森19投13中砍下35分、3籃板、4助攻，哈特（Josh Hart）21分、6籃板、4助攻、2抄截，唐斯（Karl-Anthony Towns）14分、16籃板、2阻攻。除了拿下NBA盃4強門票，也憑藉4連勝讓目前例行賽排名站上東區第2位。

在主場吞敗無緣4強的暴龍，也苦吞近期4連敗，目前戰績滑落至東區第5位，此戰以英格雷31分、6籃板、6助攻、2抄截表現最佳，希德（Jamal Shead）18分、8助攻。

▲尼克布朗森狂飆35分，率隊痛宰暴龍闖入NBA盃最終4強。（圖／路透）

