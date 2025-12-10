運動雲

2025中華企業射箭聯賽頒獎　彰化銀行奪總冠軍

▲2025中華企業射箭聯賽，詹豪杰、風佑築、蔡明修、邱意晴。（圖／企業射箭聯賽提供）

▲2025中華企業射箭聯賽，新濠建設蔡明修獲十分箭王、風佑築獲十分箭后。（圖／企業射箭聯賽提供）

記者杜奕君／綜合報導

2025年中華企業射箭聯賽邁入第七屆，年度頒獎典禮於10日晚間在台北凱撒飯店盛大舉行。今年賽事最大亮點是新世代箭手群起接棒，彰化銀行首次奪下年度總冠軍，成為全場焦點。年僅18歲的詹豪杰（新竹市愛山林）和19歲的風佑築（新濠建設）分別獲得「箭林之王」和「十分箭后」殊榮，22歲的邱意晴（彰化銀行）則以14場全勝佳績成為「箭林之后」，展現台灣年輕箭手的驚人實力。

台灣射箭今年在國際賽場表現搶眼，世大運女團由郭紫穎、風佑築、李采璇摘下銀牌；9月世界射箭錦標賽李采璇、邱意晴、許芯慈攜手奪得睽違6年的女團金牌；11月亞洲射箭錦標賽，李彩綺和戴宇軒組合也再為台灣射下混雙金牌。連串亮眼成績讓台灣射箭界備受國際矚目。

▲2025中華企業射箭聯賽，詹豪杰、風佑築、蔡明修、邱意晴。（圖／企業射箭聯賽提供）

▲新竹市愛山林詹豪杰獲箭林之王。（圖／企業射箭聯賽提供）

中華民國射箭協會理事長林鴻道表示，今年企業聯賽競爭激烈，冠軍難以預測，選手們在高壓下成長迅速。他指出：「新一代選手在國際賽事持續展現卓越表現，這都是教練、選手及支援團隊共同努力的成果。」

企業射箭聯賽會長邱炳坤也提到，聯賽每年賽制調整，提升競爭與可看性，青年選手在比賽中屢有亮眼表現，給資深選手帶來壓力，也讓大家都能藉此成長。

今年首度加盟新濠建設、獲得「十分箭后」的風佑築年僅19歲，她分享，初次參加企業隊曾因不熟悉而緊張，尤其在女單賽遇到強敵雷千瑩時格外焦慮，靠著穩定心情和隊友鼓勵逐步突破自我。她表示，加入新濠建設後信心逐漸提升，希望未來在亞運選拔賽也能有好成績。

彰化銀行今年不僅奪得年度總冠軍，還囊括「箭林之后」邱意晴與「黃金混雙」李彩綺／羅正偉等三項大獎。邱意晴坦言，起初沒設定奪冠目標，過程中才逐漸產生壓力，但始終保持平常心，最終成功奪冠並增強自信。她說：「這是我第一面國際賽金牌，也希望年底的亞運選拔能延續好表現。」邱意晴也提到，台灣女子射箭新世代已成軍，年輕選手間實力接近，她沒想到自己成為隊上年紀最大的選手。

今年首次代表新竹市愛山林參賽的花蓮賽德克族箭手詹豪杰，憑著冷靜心態和過去聯賽經驗，首年就拿下「箭林之王」頭銜。他表示，希望藉此激勵自己未來在國家隊有更穩定位置。

本屆得獎名單包括：新濠建設蔡明修獲十分箭王、風佑築獲十分箭后；新竹市愛山林詹豪杰獲箭林之王；彰化銀行邱意晴獲箭林之后；彰化銀行李彩綺／羅正偉獲黃金混雙；寒舍集團林佳恩、謝佩涓、方婉婷組成女子天團；新竹市愛山林詹豪杰、蔡薰毅、張建強組成男子天團；年度總冠軍則由彰化銀行射箭隊奪下。

▲2025中華企業射箭聯賽，詹豪杰、風佑築、蔡明修、邱意晴。（圖／企業射箭聯賽提供）

▲彰化銀行邱意晴獲箭林之后。（圖／企業射箭聯賽提供）

