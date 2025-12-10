高國豪至少再停賽1場　和解後下一步可能性曝光

▲高國豪在法院辯論庭結果出爐前，還至少需要停賽1場。（圖／TPBL提供）

記者杜奕君／台北報導

TPBL職籃新竹御嵿攻城獅明星後衛高國豪，日前由於遭到踢爆，與兩名親哥哥在去年底爆發互毆、互控傷害，案件已經遭到起訴。聯盟也給予高國豪停賽處分，直到最終判決出爐，由於高家兄弟已經和解，宜蘭地院改17日上午11點召開辯論庭，因此此期間攻城獅僅有1場賽程，高國豪仍無法出賽，至於後續雙方若達成撤告，仍要等聯盟紀律委員會作出最終決議，才能知道後續懲處為何。

高國豪在去年底一次家族聚餐，與兩名哥哥高聖文、高國強爆發肢體衝突，雙方互告傷害起訴，高聖文另涉恐嚇危安罪。

[廣告]請繼續往下閱讀...

相關影片在日前曝光後，TPBL職籃緊急依據現行賽務規章，給予高國豪停賽處分，包括12月3日、6日，已經連續兩場比賽遭到停賽無法上場，攻城獅也吞下2連敗。

不過由於日前高家3兄弟已經達成和解，法院在收到和解書，且提及要撤回傷害告訴，因此原定今日宣判一事，改到17日上午11點召開辯論庭。

由於傷害為告訴乃論，因此若達成和解撤告，可能將走向不受理判決，不過由於恐嚇屬非告訴乃論，因此法官才需要進行辯論庭進行最後審理。

雖然已經達成和解，不過根據TPBL規章，高國豪涉及刑事案件，在判決結果尚未出爐前，仍必須停賽，因此在17號之前，攻城獅僅有本周六13日一場比賽，但高國豪依舊無法出賽。

由於相關案件最終結果要等到17日才會底定，因此TPBL聯盟後續紀律委員會也必須在此日期後才能召開，據了解，此次紀律委員會將有法律代表、媒體代表入列，另外高國豪本人也可能列席進行說明，後續才能確定是否針對影響聯盟形象一事，進行相關懲處。