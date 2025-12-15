運動雲

情緒失控暴走為哪樁？　詹皇賽後親曝：這是NBA的競爭

記者杜奕君／綜合報導

洛杉磯湖人天王球星詹姆斯（LeBron James）15日與鳳凰城太陽主「惡棍」布魯克斯（Dillon Brooks）爆發衝突，場面險些失控。不過詹皇仍砍下26分率隊以兩分之差險勝，賽後談及此次衝突事件時他強調，「我享受競爭的感覺，這裡是NBA，一切都關乎於競爭！」

此戰第3節太陽布魯克斯跳投遭唐西奇犯規，但剽悍的布魯克斯在球脫手落下時，順勢以拍擊方式將球砸向詹姆斯，引發詹皇怒火，雙方互相衝撞後，詹皇仍不斷朝向布魯克斯理論，當下隊友以及裁判趕緊隔開兩人，衝突才未擴大。

不過詹姆斯顯然氣憤難平，仍持續發飆大吼，明顯情緒失控，隨後裁判更給予詹皇一次技術犯規，讓布魯克斯獲得兩次投籃犯規罰球、一次技術犯規罰球，一口氣進帳3分。所幸最終詹皇仍在關鍵時刻以致勝罰球建功，讓湖人順利止敗奪勝。

至於事件另一主角布魯克斯，在末節命中關鍵超前三分球後，又與詹姆斯發生碰撞，由於是死球狀態下發生，裁判立刻給予布魯克斯技術犯規，此戰累積兩次情況下，也直接遭驅逐出場。

賽後談到與布魯克斯的衝突事件，詹姆斯表示，「我享受競爭的感覺，布魯克斯全力以赴，我也會拿出全部實力，我們會針鋒相對也互不相讓，但一定會盡量控制好尺度。」

詹皇也說，「這就是競爭的真正意義，這裡是NBA，一切都關乎於競爭，而此戰是由我們笑到了最後。」

▲湖人詹姆斯、太陽布魯克斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲湖人詹姆斯、太陽布魯克斯此戰爆發衝突不斷。（圖／達志影像／美聯社）

姜大聲生存技能點滿　肌肉姐姐嬌喊歐巴❤

