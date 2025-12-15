罕見！詹皇情緒失控大暴走　飆致勝罰球率湖人攻破太陽

記者杜奕君／綜合報導

洛杉磯湖人天王球星詹姆斯（LeBron James）15日率隊踢館鳳凰城太陽主場，詹皇此戰與太陽「惡棍」布魯克斯（Dillon Brooks）爆發衝突，場面險些失控。不過詹姆斯仍展現一哥本色，關鍵時刻3罰2中，替湖人最終116比114險勝太陽。詹姆斯全場貢獻26分、4助攻、2抄截、2阻攻，成功率隊止敗。

▲湖人詹姆斯飆進致勝罰球，但比賽中卻險些情緒失控。（圖／達志影像／美聯社）

紫金軍團今日作客鳳凰城，太陽「奪命書生」布克（Devin Booker）傷癒復出迎戰，上半場雙方形成拉鋸，半場打完戰成62比62平手局面。

但湖人第3節展開猛烈攻勢，直到第4節初期打出一波28比2，一度領先多達20分。但隨後太陽持續追分，布魯克斯關鍵三分彈破網，甚至一度讓太陽逆轉超前1分，不過隨後詹姆斯關鍵3罰2中，最終幫助湖人以兩分之差戰勝太陽。

此戰也一度險些爆發火爆全武行，第3節太陽布魯克斯跳投遭唐西奇犯規，但剽悍的布魯克斯在球脫手落下時，順勢以拍擊方式將球砸向詹姆斯，引發詹皇怒火，雙方互相衝撞後，詹皇仍不斷朝向布魯克斯理論，當下隊友以及裁判趕緊隔開兩人，衝突才未擴大。

不過詹姆斯顯然氣憤難平，仍持續發飆大吼，明顯情緒失控，隨後裁判更給予詹皇一次技術犯規，讓布魯克斯一口氣獲得兩次投籃犯規罰球、一次技術犯規罰球，一口氣進帳3分。所幸最終詹皇仍在關鍵時刻以致勝罰球建功，讓湖人順利止敗奪勝。

湖人此戰以唐西奇（Luka Doncic）拿下全場最高29分，只不過金童此戰25投僅7中手感冰冷，詹姆斯則是26分、4助攻、2抄截、2阻攻，中鋒艾頓（Deandre Ayton）20分、13籃板、2抄截。

兩分飲恨吞敗的太陽方面，布克拿下27分、6籃板、7助攻，威廉斯（Mark Williams）貢獻20分、6籃板和3阻攻，至於布魯克斯則是18分進帳。

▲湖人詹姆斯與太陽布魯克斯此戰槓上，險些爆發衝突。（圖／達志影像／美聯社）