離譜！騎士延長賽全隊得零分　黃蜂新人王黑馬庫尼普爾飆29分領勝

記者杜奕君／綜合報導

克里夫蘭騎士15日主場迎戰東區後段班的夏洛特黃蜂，但騎士卻打來荒腔走板，不僅決勝期遭對手追平逼入延長賽，隨後延長賽騎士更是一分未得，5分鐘得分掛零，最終黃蜂就在新秀射手庫尼普爾（Kon Knueppel）砍下29分、4籃板、3助攻領軍下，黃蜂以119比111撂倒騎士。

騎士今日主場迎戰黃蜂，蜂王「球三弟」博爾（LaMelo Ball）再度因傷缺陣情況下，黃蜂此戰反而打來相當出色，全場一度拉開17分大幅領先，所幸騎士末節靠著賈蘭德（Darius Garland）領軍下，終於逆轉超前，但黃蜂仍靠著米勒（Brandon Miller）的三分彈逼平戰局，雙方進入延長賽。

延長賽雙方攻勢都有停滯，但黃蜂仍靠不斷站上罰球線，打出8比0攻勢，反觀騎士則是延長賽一分未得，最終黃蜂就以119比111拿下勝利。

黃蜂此戰以新秀射手庫尼普爾拿下29分、4籃板、3助攻、1抄截、1阻攻，米勒25分、13籃板、6助攻。

騎士方面，賈蘭德砍下全隊最高26分外帶9助攻，但球隊一哥「蜘蛛人」米歇爾（Donovan Mitchell）全場命中率低迷24投僅6中，拿下17分、7助攻、2抄截。其實也成為2015年的芝加哥公牛之後，近年來首支無法在延長賽拿分的球隊。

▲黃蜂庫尼普爾飆29分領軍攻破騎士主場。（圖／達志影像／美聯社）

NBA黃蜂騎士庫尼普爾新人王米歇爾Kon Knueppel

姜大聲生存技能點滿　肌肉姐姐嬌喊歐巴❤

