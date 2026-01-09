林安可是否打WBC仍待評估　西武獅坦言現階段無法百分百確定放行

▲林安可加盟西武獅記者會 。（圖／記者湯興漢攝）

記者王真魚／台北報導

隨著台灣重砲林安可正式旅日，加盟日本職棒埼玉西武獅，外界高度關注他是否能夠披上中華隊戰袍，出戰2026年世界棒球經典賽（WBC）。對此，西武獅球團顧問潮崎哲也在加盟記者會上坦言，「現在這個時間點上面，我們並沒有辦法告訴中華隊說我們百分之百一定會讓安可來參加。」

面對媒體詢問合約內容與經典賽參賽可能性，潮崎哲也先是表示，依照日本職棒慣例，球團不會對外公開薪資與合約金額細節，但可以確認的是，林安可簽下的是一份複數年合約，「我們希望他不是只打一年、兩年，而是能夠長期在西武獅發揮實力、穩定發展。」

至於是否參與WBC，潮崎哲也指出，林安可是台灣極具代表性的選手，球團也充分理解經典賽對選手本人與台灣棒球的意義，但基於球隊整體考量，目前尚無法保證一定放行。

「我們都知道林安可對於中華隊來說是非常重要的一個戰力，我們也都了解到對於打 WBC 這件事情對安可來說的重要性。但是基於球團的一個考量上面，在現在這個時間點上面，我們並沒有辦法告訴中華隊說我們百分之百一定會讓安可來參加。」潮崎哲也進一步表示，「當然如果順利的話，也許他在未來如果能夠在代表隊有好表現的話，我們也相當地期待。」