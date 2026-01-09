林安可日職登錄名為A.LIN　不介意被叫A-Lin：也是我偶像





▲林安可加盟記者會。（圖／記者王真魚攝）

記者王真魚／台北報導

台灣重砲林安可正式加盟日本職棒 埼玉西武獅，在加盟記者會後接受媒體聯訪時，談到自己在日職的登錄名將使用「A.LIN」，笑說並不介意未來很可能會被球迷直接叫成「A-Lin」。

林安可透露，會選擇「A.LIN」作為球衣名字，主要是為了區隔西武獅陣中另一名同樣姓林的台灣選手林冠臣。

[廣告]請繼續往下閱讀...

林安可表示，「球團那時候有說，如果多一個『A』會比較好分辨，我也覺得OK。」他笑回，「日本球迷要叫我『Alin』、『安可』或『Lin』都可以，只要記得我就好。」

球迷很有可能直接叫他A-Lin，恰巧與臺灣阿美族女歌手黃麗玲的藝名同名，他笑說反而覺得還不錯，「畢竟A-Lin也是我的偶像，我可以接受。」

至於背號選擇「73」，林安可表示原本想延續過去的號碼，但西武獅已有球員使用，最後在球團提供的選項中，一眼就看上，「沒有特別意義，就是看起來順眼。」

對於接下來的旅日生活，林安可今年目標開季一軍，最期待的畫面就是希望能在日本職棒賽場與台灣選手正面交手，「我很期待在日職對上台灣的選手，像古林、宋家豪學長，只要能在一軍碰到，我都很想對到。」他認為，這樣的對決對自己來說會是非常特別的經驗，「前提是大家都要健康，努力在一軍見面！」

▲林安可與母親合影。（圖／記者湯興漢攝）