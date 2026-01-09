沒讓林安可變「餵球投手」　林岳平鬆口氣笑言：當年有選對路





▲林安可加盟西武獅記者會，林岳平（左） 。（圖／記者湯興漢攝）

記者王真魚／台北報導

統一7-ELEVEn獅隊外野手林安可正式加盟日本職棒埼玉西武獅，在台北國泰萬怡酒店舉行的加盟記者會上，統一獅總教練林岳平回顧與子弟兵並肩走過的點滴，直言林安可的成長歷程，正是從「二刀流的掙扎」到「專心打者的關鍵抉擇」，一步步走到今天。

林岳平透露，2020年是他首度擔任一軍總教練，同時也是林安可展開職棒生涯的第一年，兩人都處在全新的起點，「那是我第一次遇到這麼棘手的選手。」他笑說，因為林安可當時的目標，是同時擔任投手與打者，希望成為台灣第一位二刀流選手，對身為「菜鳥教練」的他而言，如何協助選手完成夢想，確實是一大挑戰。

[廣告]請繼續往下閱讀...

「他的目標是要當投手，也要當打者，是台灣第一個要成為二刀流的選手。 那我是一個菜鳥的教練，我真的不知道怎麼來幫助他達到他的夢想。 」林岳平苦笑回憶。

隨著林安可在2020年奪下全壘打王，林岳平在當年季後再度與他深談，討論未來方向，「那時候我們有談到，希望他能專心在打者角色，用打者的角度來完成旅外的夢想。」林岳平認為，這個決定成為關鍵分水嶺，也讓林安可能夠穩定累積長打實力，最終站上旅日舞台。

談到未來，林岳平也送上祝福，期盼林安可在2026年球季，能在西武獅、在總教練西口文也 的帶領下，展現過去在台灣最具代表性的長打能力，為球隊帶來實質貢獻。

值得一提的是，林岳平也點出一段特別的「十年緣分」。他回憶，2016年西口文也曾來台擔任統一獅的客座教練，當時自己仍是球員身分；十年後，則是以總教練身分，親手將愛將交到當年那位客座教練手中，「希望安可能真正成為西武的一員，在那邊打下最好的成績。」

面對媒體提問，連兩年送走重要戰力，是否讓總教練心情顯得沉重，統一獅總教練林岳平笑言其實並不會，反而感到慶幸與欣慰。他直言，回頭看當年與林安可討論未來發展方向時，「真的覺得選對了路。」

林岳平開玩笑笑說，如果當初讓林安可持續往投手方向發展，「現在可能只是一名餵球投手而已」，反而會耽誤他的天賦。

林岳平表示，自己坐在記者會現場，不斷回想當年與林安可最後定下的發展路線，「好險沒有誤到他的路。」他也高度肯定林安可在打擊端的天賦，形容對方是「不用特別練球就能打全壘打的打者」，具備一棒就能改變戰局的能力。林岳平期待，林安可到日本後，能在埼玉西武獅好好發揮自身特色，持續成長。

「其實我現在心情是很開心的，沒有覺得沉重。」林岳平最後這麼說，也為子弟兵踏上更高舞台送上祝福。