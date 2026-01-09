第17屆運動推手獎登場　59億贊助金破史上新高

▲第17屆運動推手獎，本次59億贊助金創歷史新高。（圖／運動部提供）

記者杜奕君／台北報導

第17屆運動推手獎頒獎典禮今（9）日在台北表演藝術中心熱烈舉行，吸引眾多體育界重量級人物出席。行政院長卓榮泰親自到場，與運動部長李洋、中華奧會主席蔡家福、體育運動總會會長葉政彥及帕拉林匹克總會副會長張雷鳴等人齊聚一堂，共同向長期支持體育發展的企業、團體及個人致謝。今年的參與熱度再創新高，收件與獲獎單位數量皆刷新紀錄，展現社會各界攜手壯大台灣運動的實質行動力。

本屆運動推手獎規模空前，總計77個單位獲得129個獎項，當中贊助類占108項、推展類21項。贊助總金額也突破新台幣59億元，充分顯示運動部與民間攜手推動體育的豐碩成果。卓榮泰院長強調，「國家體育的進步不能只靠政府，更需要企業與民間力量的加入，大家共同成為台灣體育最有力的後盾。」

運動部部長李洋則表示，「因為有各位的幫助，台灣體育才能發展越來越好，運動部希望以運動壯大台灣，讓台灣運動越來越好，需要每一位推手幫我們一把，企業的信任就像及時雨，讓選手可以放心在國際賽場征戰，大家都讓體育運動進步的關鍵齒輪，感謝所有得獎者，我們繼續努力，讓運動成為台灣的驕傲！」

典禮一大亮點是年度主題影片首次公開，邀請世界拳擊聯盟總決賽金牌選手陳念琴擔任主角。她在片中感性致謝企業與社會大眾長期無私支持，並透露過去五年來，企業贊助早已超越單純金援，雙方建立起深厚的信任與情誼。

其教練柯文明也呼籲，基層運動的發展仰賴社會持續投入，鼓勵大家多運用運動部的「體育運動捐贈媒合平台」，讓每一份心意都能實質幫助基層團隊與選手。

現場氣氛熱烈，開場由「We.R特技跆拳表演團」帶來精彩表演；中場則邀請金曲歌后舞思愛與職棒球星拿莫‧伊漾姊弟攜手獻唱，增添溫馨氛圍。多位國際級運動員，包括陳玟卉、辜翠萍、潘政琮、高承睿及方莞靈等，也陪同贊助單位出席，見證榮耀時刻。

運動部表示，感謝各界長期投入，讓台灣基層運動得以深耕、競技水準持續提升，並讓「Team Taiwan」在國際賽場上持續發光發熱。