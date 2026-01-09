運動雲

>

第17屆運動推手獎登場　59億贊助金破史上新高

▲第17屆運動推手獎，行政院長卓榮泰、運動部部長李洋。（圖／運動部提供）

▲第17屆運動推手獎，本次59億贊助金創歷史新高。（圖／運動部提供）

記者杜奕君／台北報導

第17屆運動推手獎頒獎典禮今（9）日在台北表演藝術中心熱烈舉行，吸引眾多體育界重量級人物出席。行政院長卓榮泰親自到場，與運動部長李洋、中華奧會主席蔡家福、體育運動總會會長葉政彥及帕拉林匹克總會副會長張雷鳴等人齊聚一堂，共同向長期支持體育發展的企業、團體及個人致謝。今年的參與熱度再創新高，收件與獲獎單位數量皆刷新紀錄，展現社會各界攜手壯大台灣運動的實質行動力。

本屆運動推手獎規模空前，總計77個單位獲得129個獎項，當中贊助類占108項、推展類21項。贊助總金額也突破新台幣59億元，充分顯示運動部與民間攜手推動體育的豐碩成果。卓榮泰院長強調，「國家體育的進步不能只靠政府，更需要企業與民間力量的加入，大家共同成為台灣體育最有力的後盾。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

運動部部長李洋則表示，「因為有各位的幫助，台灣體育才能發展越來越好，運動部希望以運動壯大台灣，讓台灣運動越來越好，需要每一位推手幫我們一把，企業的信任就像及時雨，讓選手可以放心在國際賽場征戰，大家都讓體育運動進步的關鍵齒輪，感謝所有得獎者，我們繼續努力，讓運動成為台灣的驕傲！」

▲第17屆運動推手獎，行政院長卓榮泰、運動部部長李洋。（圖／運動部提供）

典禮一大亮點是年度主題影片首次公開，邀請世界拳擊聯盟總決賽金牌選手陳念琴擔任主角。她在片中感性致謝企業與社會大眾長期無私支持，並透露過去五年來，企業贊助早已超越單純金援，雙方建立起深厚的信任與情誼。

其教練柯文明也呼籲，基層運動的發展仰賴社會持續投入，鼓勵大家多運用運動部的「體育運動捐贈媒合平台」，讓每一份心意都能實質幫助基層團隊與選手。

現場氣氛熱烈，開場由「We.R特技跆拳表演團」帶來精彩表演；中場則邀請金曲歌后舞思愛與職棒球星拿莫‧伊漾姊弟攜手獻唱，增添溫馨氛圍。多位國際級運動員，包括陳玟卉、辜翠萍、潘政琮、高承睿及方莞靈等，也陪同贊助單位出席，見證榮耀時刻。

運動部表示，感謝各界長期投入，讓台灣基層運動得以深耕、競技水準持續提升，並讓「Team Taiwan」在國際賽場上持續發光發熱。

▲第17屆運動推手獎，行政院長卓榮泰、運動部部長李洋。（圖／運動部提供）

關鍵字： 運動推手獎李洋卓榮泰陳念琴

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

史上第3年輕達成NBA「1萬分」　灰狼王牌艾德華茲寫生涯里程碑

史上第3年輕達成NBA「1萬分」　灰狼王牌艾德華茲寫生涯里程碑

前鋼鐵人新人王回來了　獵鷹正式註冊丹尼爾將上場

前鋼鐵人新人王回來了　獵鷹正式註冊丹尼爾將上場

糗！NBA公牛主場「聯合中心」大漏水　球賽延誤兩小時仍宣告取消

糗！NBA公牛主場「聯合中心」大漏水　球賽延誤兩小時仍宣告取消

13連敗NBA本季最爛墊底爐主贏了　溜馬西亞卡姆致勝切入捕獵黃蜂

13連敗NBA本季最爛墊底爐主贏了　溜馬西亞卡姆致勝切入捕獵黃蜂

海神前役僅用「雙洋將」原因曝光　凱帝正式遭釋出離隊

海神前役僅用「雙洋將」原因曝光　凱帝正式遭釋出離隊

台北職業撞球公開賽開打　128選手爭冠「炸粿王子」許凱綸回歸

台北職業撞球公開賽開打　128選手爭冠「炸粿王子」許凱綸回歸

周天成36歲生日卻輸球　馬來西亞公開賽台將男單全軍覆沒

周天成36歲生日卻輸球　馬來西亞公開賽台將男單全軍覆沒

2026年首戰強勢逆轉勝　林昀儒WTT冠軍賽杜哈站挺進16強

2026年首戰強勢逆轉勝　林昀儒WTT冠軍賽杜哈站挺進16強

味全龍、台北戰神跨界合作　拿莫・伊漾、黃聰翰17日賽後開唱

味全龍、台北戰神跨界合作　拿莫・伊漾、黃聰翰17日賽後開唱

沒有不可能！雲豹完成職籃主場搬遷　中壢運動中心嶄新主場曝光

沒有不可能！雲豹完成職籃主場搬遷　中壢運動中心嶄新主場曝光

古天樂在宣萱旁邊　就會特別開心?!

熱門新聞

鄧愷威忍痛婉謝WBC徵召　親向曾豪駒說明並感謝體諒

NBA傳奇老將「久旺」辭世！享壽68歲　曾來台助宏國象奪冠

快訊／老虎回故鄉！黃子鵬正式加盟台鋼雄鷹、卻在龍虎塔前哭了

我被交易了！　「鷹王」楊恩比賽中得知消息向教練、球迷道別

台鋼斥資3億打造「皇鷹學院」 洪一中開箱滿意「練完直接滾回床上」

從「過來啊」到「你真的來了」！黃子鵬加盟、觸身球老冤家郭阜林影片驚喜亮相

讀者回應

﻿

熱門新聞

1深思後婉謝WBC徵召　鄧愷威說明抉擇

2前宏國象洋將久旺辭世！68歲NBA老將傳奇生涯落幕

3老虎回故鄉加盟雄鷹！黃子鵬龍虎塔前哭了

4我被交易了　楊恩比賽中向教練、球迷道別

5台鋼斥3億造「皇鷹學院」 洪總開箱超滿意

最新新聞

1吳念庭到場道賀　林安可不怕一件事

2台鋼訓練基地「皇鷹學院」內部搶先看

3八馬國際獲運動推手獎　從健康照顧選手

4味全龍發聲力挺李多慧！

5見證台灣體壇變遷　簡明珠獲運動推手獎

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

【會害羞啦】李多慧得知老粉都在前排　自爆上台會笑場XD

【志玲姐姐來了】林志玲現身洋基工程主場開幕戰！站C位熱舞全場嗨爆

不想再遺憾　梅西領阿根廷爭冠

【這題太難了啦！】小弟弟被問選檸檬還是雅英　秒當機XD

胡瓜修杰楷送別林光寧　王偉忠追憶：一路好走

【被硬控了】邊牧會怕小寶寶但看到手勢還是會饋頭

被王嘉爾「大力一拽」　華晨宇半年舊疾竟意外康復！

蕭敬騰淚別岳父：對我只有更好 　曾被林光寧撂重話「終於完整了」

【辛柏毅失聯第3天！】家屬求助「朱府千歲」 小姨子崩潰蹲地痛哭
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366