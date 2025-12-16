怎麼輸？小葛雷諾參戰WBC　多明尼加「銀河系軍團」曝光

▲小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

力拚自2013年以來再度奪冠的多明尼加共和國隊，正逐步集結史上最豪華陣容。多家美媒於16日（台灣時間）報導指出，藍鳥重砲小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）確定將以多明尼加代表身分，出戰今年3月登場的第6屆世界棒球經典賽（WBC），消息一出引發球迷熱議，直呼「太誇張了」、「冠軍已經內定」。

小葛雷諾於2019年登上大聯盟，2021年以48轟力壓當時效力天使的大谷翔平，拿下生涯首座全壘打王。上季他繳出打擊率3成23、30轟、103分打點、OPS 0.940的頂級成績，並與藍鳥完成14年、總值5億美元（約新台幣776億元）的超級延長合約。

[廣告]請繼續往下閱讀...

多明尼加代表隊陣容星光熠熠，包括教士外野手小塔提斯（Fernando Tatis Jr.）、內野新星卡米內羅（Junior Caminero）、明星三壘手馬查多（Manny Machado）、游擊手佩多莫（Geraldo Perdomo）等多位大聯盟頂級球星皆表態參戰。大都會球星索托（Juan Soto）也在15日受訪時表示「已經準備好了」，展現強烈奪冠企圖心。

FOX Sports官方X（前推特）也曝光多明尼加隊的預測先發陣容，投手戰力同樣驚人，包含2022年賽揚獎得主阿爾坎塔拉（Sandy Alcantara）坐鎮。豪華程度讓球迷驚呼連連，「這支球隊要怎麼輸？」。

多明尼加共和國隊將從D組出發，同組對手包括委內瑞拉、荷蘭、以色列與尼加拉瓜，爭取晉級8強門票。