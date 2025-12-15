快訊／曾豪駒回任樂天桃猿總教練！教練團陣容出爐　王溢正回來了

▲曾豪駒回任總教練。（圖／樂天桃猿提供）

記者楊舒帆／綜合報導

樂天桃猿棒球隊今（15）日正式宣布，原一軍首席教練曾豪駒升任球隊總教練，同時公布 2026 年教練團完整陣容，並揭曉年度口號「做伙 #UNITE」。球團期盼透過此次調整，全面提升團隊效能，凝聚全猿戰力，全隊齊心「做伙」迎接新球季挑戰。

曾豪駒總教練去年率領中華隊勇奪世界棒球 12 強賽冠軍，並將於 2026 年擔任世界棒球經典賽中華隊總教練，其帶兵能力與領導風範備受各界肯定。自球員時期起，曾豪駒便長年效力於樂天桃猿，對球隊運作、選手特性與潛力瞭若指掌，並與球員建立深厚情誼，預期將進一步強化團隊凝聚力，為球隊長遠發展奠定穩固基礎。值得關注的是，轉戰台鋼的王溢正遭戰力外，將回鍋擔任桃猿二軍投手教練。

樂天桃猿代理執行長森井誠之表示：「我們很榮幸宣布曾豪駒先生出任一軍總教練。經過審慎評估台灣與日本的優秀人才後，確信他是最適任的人選。曾總自 2020 年起擔任一軍總教練，帶領球隊四個球季，最了解這支球隊。今年擔任首席教練期間，以紮實的執教與策略洞察力，協助球隊奪下總冠軍。我們相信，他將率領新教練團，在 2026 年帶領樂天桃猿朝二連霸邁進。」

對於再度接下總教練重任，曾豪駒表示：「感謝球團的信任與肯定，再次承擔帶領球隊的責任並不容易，但我深信隊上擁有許多優秀且充滿潛力的選手。我們會並肩作戰，延續團隊凝聚的力量，在新球季全力以赴，爭取最佳成績，回報一路支持樂天桃猿的 10 號隊友。」

