美媒預測林維恩2029大聯盟輪值！評運動家新秀第4　球探報告出爐

▲林維恩火速升上2A 。（圖／截自運動家2A Midland Rockhounds 官方IG）

記者楊舒帆／綜合報導

美媒《Baseball America》於 16 日（台灣時間）公布奧克蘭運動家隊最新潛力新秀排名，20 歲台灣旅美左投林維恩高居第 4 名，甚至被預測未來有望成為球隊 2029 年的第四號先發投手。

林維恩於 2024 年 6 月與運動家簽約，今年初曾經歷世界棒球經典賽資格賽洗禮，隨後在小聯盟繳出耀眼成績。他跳過新人聯盟，直接從 1A 出發，前 12 局就狂飆 24 次三振、未投出任何保送，之後一路火力不減，單季橫跨 3 個層級，最終升上 2A 米德蘭。

《Baseball America》球探報告指出，儘管球速並非特別突出，這名身高188 公分的左投，卻能毫無畏懼地攻擊好球帶，憑藉成熟的四球種組合壓制經驗不足的打者。各球種評分為：速球 55、曲球 55、滑球 50、變速球 55、指叉球45，控球則是 60。

報告中也提到，林維恩的四縫線速球均速約 91 英里（約 146 公里），最快可達 95 英里（約 153 公里），隨著體格更為厚實仍有增速空間。即便目前球速不算頂尖，但憑藉較低出手點與優異延伸性，仍展現出不錯的「上竄加尾勁」效果。直到 8 月，他的速球仍有高達 78% 能投進好球帶，並誘使打者出現超過 44% 的追打率。

他的 83 英里卡特球具備出色的垂直位移，70 英里中段的曲球同樣能製造大量揮空，球團也可能在 2026 年嘗試加入橫向位移更大的橫掃球。此外，他還搭配一顆上 70 英里的叉指變速球，並另有一顆指叉球。部分球探相當看好他的變速球進步幅度，但也有人對其面對更高層級打者時的實戰效果持保留態度。投球動作方面，他能穩定重複快速、流暢且放鬆的投球機制，整體協調性相當成熟。

至於未來展望，《Baseball America》分析：「在令人驚艷的 2025 年球季後，林維恩已成為運動家體系中最具吸引力的年輕投手之一。他仍需提升球速、讓變化球製造更多追打，並證明自己能在高層級打者面前持續有效。不過，他出色的投球智商與控球能力，讓他具備相當高的基礎，並擁有成為先發輪值中段投手的可能性。」

在林維恩之前，《Baseball America》評選的運動家前三大新秀分別為游擊手德弗萊斯（Leodalis De Vries）（MLB 百大新秀排名第 3），去年國際簽約市場的頭號新秀；左投阿諾德（Jamie Arnold）（MLB 百大新秀排名第 60），曾在 NCAA 交流賽對中華隊先發 4 局飆出 7K；以及左投賈普（Gage Jump）（MLB 百大新秀排名第 38）。在《Baseball America》所預測的2029潛在大聯盟先發投手中，林維恩排第四號，前三號則是阿諾德、賈普以及莫拉雷斯（Luis Morales）。