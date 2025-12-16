運動雲

驚悚重摔！　NBA熱火前鋒約維奇爆扣不成緊急退場

記者杜奕君／綜合報導

邁阿密熱火16日主場迎戰多倫多暴龍來訪，賽前熱身時才傳出熱火王牌「英雄哥」希洛（Tyler Herro）因腳姆趾不適緊急從先發名單撤下無法上場，隨後熱火又在比賽中遭遇前鋒約維奇（Nikola Jovic）一次快攻嘗試爆扣情況下，遭對手犯規重摔落地，約維奇當下痛苦倒地不起，隨後重摔的右手臂更是遭到固定後緊急送醫，熱火此戰也以96比106吞敗，可說是困境不斷。

賽前都還名列球隊先發名單，熱火主力後衛希洛卻在賽前熱身時，因為腳趾傷勢，緊急從先發名單遭到撤換。

不過此戰南灘軍團上半場仍展現不錯戰力，以52比46壓制強敵暴龍，不過目前戰績排名高居第2位的暴龍在下半場急起直追，靠著英格雷（Brandon Ingram）砍下28分、5籃板、5助攻帶領下後來居上，最終10分之差取勝。

此戰熱火狀況不斷，首節剩下3分38秒時，歐陸前鋒約維奇一次快攻切入，嘗試單臂爆扣時，遭到對手犯規，空中失去重心的約維奇不僅包括右手臂、背部都重摔落地，當場痛苦倒地不起。

所幸隨後約維奇能夠自行起身離場，但右手臂已經被防護員緊急固定，後續傷勢狀況仍待球隊更新。

約維奇此戰僅出賽12秒就傷退，本季他能夠貢獻7.6分、3.7籃板、2.8助攻，是球隊鋒線重要輪替。

▲熱火約維奇驚悚重摔倒地，隨後又手臂遭到固定緊急退場。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA熱火約維奇暴龍Nikola Jovic

安心亞首同台羅志祥尬舞　「穿性感黑bra」狂扭辣翻

