狂勝49分！無敵雷霆豪取16連勝　挺進NBA盃最終4強

記者杜奕君／綜合報導

2025-26賽季「NBA盃」持續熱戰，聯盟王者奧克拉荷馬雷霆11日與鳳凰城太陽爭奪最終4強門票，開季前24戰只輸1場的雷霆，此戰依舊展現強大宰制力，全場一路壓制對手太陽，末節甚至一度領先多達「53分」，最終雷霆在吉爾吉斯-亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）砍下28分、8助攻領軍下，以138比89贏球，不僅4強門票到手，更豪取一波隊史新高16連勝。

開季打出「23勝1敗」傲人戰績的雷霆，今日在自家主場迎戰太陽來訪，兩隊將爭取本季NBA盃4強門票，不過戰況卻是呈現一面倒，身為聯盟龍頭的雷霆開賽就在球隊一哥吉爾吉斯-亞歷山大、威廉斯（Jalen Williams）以及霍姆格倫（Chet Holmgren）3巨頭強勢領軍下，打出38比23的雙位數領先。

隨後雷霆持續狂飆，2、3節分別又拿下36分情況下，前3節打完已經手握38分大幅領先，也讓勝負早早底定。

但末節兩隊即便都板凳出清，雷霆攻勢依舊犀利，領先幅度一度來到53分之多，比賽儼然形成一場雷霆個人秀，最終雷霆就以49分狂勝，成為西區首支挺進NBA盃4強球隊。

雷霆此戰以吉爾吉斯-亞歷山大出賽26分51秒就高效率拿下28分、2籃板、8助攻、2抄截表現最佳，霍姆格倫24分、8籃板、3阻攻。

慘敗收場的太陽方面，球隊一哥布克（Devin Booker）此戰持續因傷缺陣情況下，布魯克斯（Dillon Brooks）拿下全隊最高16分，但全場16投僅4中。

▲吉爾吉斯-亞歷山大領軍狂勝49分，雷霆挺進NBA盃4強。（圖／路透）

▲吉爾吉斯-亞歷山大領軍狂勝49分，雷霆挺進NBA盃4強。（圖／路透）

關鍵字： NBA雷霆吉爾吉斯-亞歷山大SGAShai Gilgeous-Alexander16連勝NBA盃

