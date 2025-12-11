李洋加郭婞淳夢幻組合　奧運雙金同台宏道獎頒獎典禮

▲2025宏道獎頒獎典禮，將有李洋、郭婞淳擔任頒獎人。（圖／大漢行銷提供）

記者杜奕君／綜合報導

由宏道運動發展基金會主辦的年度體育盛事「宏道獎」，自創立以來一路陪伴台灣體育與選手成長，今年邁入第八年。第八屆不僅象徵新的里程碑，更代表全新的挑戰與期待。此次頒獎典禮也破天荒邀請「奧運雙金」得主，現任運動部長李洋、舉重女神郭婞淳擔任頒獎人。

備受矚目的2025宏道獎頒獎典禮將以「榮耀選手 致敬無名英雄」為主題，於12月13日上午9點半在台北市中山堂2樓光復廳隆重登場，並透過四大平台同步直播，邀請全台觀眾一同參與。

今年典禮除了有表演環節，宏道基金會更誠摯邀請兩位奧運金牌得主擔任頒獎人。一是舉重女神郭婞淳，她以一次次世界級破紀錄，奠定台灣在舉重界的重要地位，另一則是運動部長李洋，他從羽球金牌走向推動國家體育政策的重要角色。

兩位皆以「選手」為起點，並以各自的方式持續在台灣體育版圖上發揮影響力。本屆邀請他們擔任頒獎嘉賓，不只是星光加乘，更象徵由最了解選手努力的人，親手致敬那些讓選手得以發光的幕後英雄。

2025 年宏道獎將表揚在台灣運動文化與環境推動上具有卓越貢獻的個人與團隊。不僅肯定選手們一年來的努力，也向那些在選手背後默默付出的英雄致敬。

為讓運動員的榮耀與幕後團隊的努力觸及更多觀眾，今年基金會不僅擴大獎勵範圍，也拓展直播平台版圖，期待透過多元媒介，讓更多人看見臺灣體育的堅韌與感動。