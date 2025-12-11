舉重女將陳冠伶狂掃12面國光獎章　射箭好手李采璇330萬成獎金王

▲舉重女將陳冠伶獲頒12面國光體育獎章，成為本年度最大贏家。（圖／記者李毓康攝）

記者杜奕君／台北報導

114年國光體育獎章暨運動科學研究獎勵頒獎典禮，11日在台北舉行，運動部長李洋親自出席頒獎，並笑稱自己過往都是領獎人，如今卻成了頒獎人。本年度獲獎者中，被視為郭婞淳接班人的舉重女將陳冠伶，一舉拿下12面國光體育獎章，獎金可獲315萬，成為最大贏家。至於射箭選手李采璇在女子反曲弓項目獲得330萬獎助學金，成為本年度獎金王。

本年度國光體育獎章獲獎選手共計747人次，獎助學金總金額則高達新台幣1億6447萬5000元。包括拳擊女將陳念琴、黃筱雯，以及游泳名將「台灣蝶王」王冠閎，今日都親自出席頒獎典禮。

[廣告]請繼續往下閱讀...

其中舉重選手陳冠伶，此次獲頒12面國光體育獎章，包括二等三級1面、三等二級4面、三等三級7面，合計共12面國光體育獎章，累積獎助學金高達315萬，成為此次獎牌之王。

▲射箭選手邱意晴(左起)、李采璇、許芯慈出席114年國光體育獎章暨運動科學研究獎勵頒獎典禮。（圖／記者李毓康攝）

另外，射箭選手李采璇則憑藉在2025年世界射箭錦標賽、2025第32屆萊茵魯爾世界大學運動會分別拿下第1名及第2名，獲得合計新台幣330萬元的獎助學金。

陳冠伶表示，「來到頒獎典禮現場，才知道自己拿到12面國光體育獎章，接下來我更要繼續努力，專心備戰明年的名古屋亞運會，因為到時候一定會面對更高層級的競爭對手。」

▲運動部長李洋親自為選手們頒發國光體育獎章，笑稱自己從領獎人變成頒獎人。（圖／記者李毓康攝）