PLG職籃隔31天正式復賽　領航猿葛拉漢傷癒歸隊領軍3連勝

▲領航猿葛拉漢、盧峻翔。（圖／領航猿提供）

▲領航猿葛拉漢傷癒歸隊，就貢獻24分、9籃板領軍3連勝。（圖／領航猿提供）

記者杜奕君／綜合報導

配合中華男籃進行世界盃資格賽，停賽長達31天的PLG職籃11終於重燃戰火，衛冕軍桃園璞園領航猿在主場迎戰台北富邦勇士。領航猿雖然開賽首節一度陷入雙位數落後，但靠著傷癒復出的葛拉漢拿下24分、9籃板，球隊一哥盧峻翔20分、4籃板、7助攻，最終領航猿逆轉以105比99贏球，喜迎3連勝。

此戰領航猿迎接主力洋將葛拉漢傷癒回歸，但開賽勇士就火力全開，哥倫特開賽連拿10分，率隊打出18比5猛攻。

但領航猿隨後靠著葛拉漢爛仗功力，加上盧峻翔、陳將双逐漸追上比分，但首節打完勇士仍靠著哥倫特、古德溫都拿下10分，以30比24領先。

次節勇士又靠柏萊特三分球首開紀錄，不過領航猿靠阿提諾禁區強攻追到4分差，隨後領航猿持續追分，在葛拉漢弧頂外線命中後，雙方戰成37平局面。

領航猿在阿提諾連續扮演快攻拖車禁區得手，加上球隊一哥盧峻翔砍分，拉開6分領先，但勇士又靠哥倫特與古德溫砍分追平，不過領航猿靠著阿提諾兩罰俱中，半場打完以53比51暫時領先。

下半場開打後，勇士哥倫特延續火燙手感，單節轟下14分，不過領航猿也靠著李家慷單節10分穩住陣腳，3節打完領航猿拉開領先來到6分。

末節勇士持續追分，一度追到僅4分差距，但盧峻翔最後關頭兩罰命中穩住勝果，讓領航猿最終105比99拿下勝利。

此戰領航猿葛拉漢復出砍下24分、9籃板，盧峻翔20分、4籃板、7助攻，李家慷替補貢獻16分。

未能守住首節雙位數領先的勇士方面，哥倫特轟下本季個人新高33分外帶7籃板，古德溫26分、8籃板、4助攻、3抄截，本土方面以陳又瑋的11分、4籃板、4助攻最高。

▲領航猿葛拉漢、盧峻翔。（圖／領航猿提供）

▲領航猿「夜王」盧峻翔維持手感，全場拿下20分、4籃板、7助攻。（圖／領航猿提供）

關鍵字： PLG領航猿葛拉漢盧峻翔哥倫特勇士台籃

【千萬不能跌倒】日本選手白馬雪場滑雪...半路遇黑熊殺出來緊追！

